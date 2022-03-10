全民相挺！明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

▲高市府明起將在鼓山渡輪站發放旗津券。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高市府日前宣布挺旗津，將發行50元小面額的旗津券，11日起將在鼓山渡輪站首發旗津券，民眾搭渡輪就可獲100元旗津券，讓遊客現領現用。

經發局表示，今年農曆年前旗津因Omicron疫情衝擊，商家過年期間生意大受影響，高市府感謝旗津人配合抗疫讓高雄整體疫情獲控制，日前衛福部長陳時中與高雄市長陳其邁共同前往旗津宣示疫情終結，市府跨局處提出完整配套的旗津券商機提升及觀光環境建設方案，宣示市府挺旗津的決心。

▲旗津券為每張50元面額。（圖／記者許宥孺翻攝）

為提升旗津商機，經發局延續獲好評的商圈夜市券辦理經驗，規劃發放旗津專屬、每張面額50元的旗津券，將於3月11日起至4月5日發送，增加遊客到旗津擴大消費誘因。其中遊客方案針對使用現金或電子票證（不含旗津卡）搭渡輪到旗津遊客，不分平假日每天上午10點於鼓山輪渡站發送總面額100元的旗津券，假日則另增棧貳庫登船處，從下午1點開始發送，同樣是總面額100元、限量發送，每人每日限領一次。

▲高市府挺旗津，觀光活動並行振興加碼，要為旗津帶來觀光人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，旗津券遊客方案也鼓勵旅行社帶團搭遊覽車遊旗津，只要每團30人以上，每位遊客可獲旗津券100元，觀光局則加碼補助每團車資3,000元，合力將遊客帶來旗津觀光；同時市府規劃活動期間住旗津道酒店及旗津海、風車公園民宿等三間合法旅館遊客，每晚每房發送200元旗津券，鼓勵遊客留在旗津多住一晚，待越久、領越多，更可現領現用，真正提升旗津在地商機。

經發局長廖泰翔特別指出，過年期間旗津除商家生意受影響，很多居民工作與生活作息也與造船廠息息相關，服務業、製造業都受到很大影響，為感謝旗津人忍受種種不便主動多次到篩檢站採檢、配合居家隔離等防疫作為，協助市府有效控制高雄疫情，盼透過軟硬體建設與優化，以及旗津券的發送，展現市府挺旗津的決心。

▲旗津周周有活動，觀光局規劃於今年暑假第一次在旗津舉辦全國沙灘排球賽。（圖／記者許宥孺翻攝）

經發局表示，旗津券沿用商圈夜市券50元小面額特色，方便遊客至店家及攤商消費使用，目前合作夥伴店家已超過200多家，券面設計更融入旗津獨特的夕陽、渡輪及燈塔等極具在地特色的意象，將於3月11日至4月5日發放，旗津券可在貼有「旗津券合作店家」貼紙的店家、攤商使用，使用期限至8月31日。