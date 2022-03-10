提倡責任旅遊　台東縣府籲自備個人用品...租借環保杯

▲台東縣環保局試辦離島飲料杯租賃活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府提倡責任旅遊，以SDGs第14項指標「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」為目標接軌國際，致力預防及大幅減少各類型的海洋污染，尤其來自陸上活動，並為減少人均負面環境影響，呼籲民眾出遊自備個人旅行用品，減少旅遊垃圾，出門旅遊兼顧環境保護。

環保局指出，以蘭嶼及綠島為例，依據今年1月戶政單位資料，綠島、蘭嶼兩島人口共約9,300人，比對台東觀光旅遊網統計，在疫情的影響下，去年蘭嶼及綠島觀光客人數仍約有234,561人，疫情前的109年更達約523,762人，遊客量是2島居民的數十倍；如果以1瓶礦泉水寶特瓶空瓶約20克重來計算，依109年50萬名旅客登島旅遊時，若人手1瓶塑膠寶特瓶且用完即丟，就可能會產生10噸的空瓶垃圾，加以2天1夜的旅遊中產生的一次性碗、筷、容器以及拋棄式盥洗用品等，所產生的垃圾更是可觀，若不幸被隨意棄置，更會造成環境景觀的破壞。

環保局呼籲，源頭減量是垃圾處理重要的目標，大家都希望垃圾越少越好，環境才會越來越好，讓我們從觀光旅遊中逐步改善，因此，環保局今年在蘭嶼及綠島試辦環保杯租賃活動，提供遊客使用環保杯的選擇機會，能夠以相對環保的方式在島上進行消費，配合島上設置的加水站，旅客能在加水站免費飲水，讓環保杯每被借用1次，就減少1個一次性飲料杯垃圾產生，並期望每位遊客來到蘭嶼及綠島時，隨手帶走自己製造的垃圾，只留下沙灘上充滿回憶的足跡。

環保局試辦離島飲料杯租賃活動到3月31日，這期間登島旅遊的民眾可在綠島7-11、叮哥飲料店、綠島鄉公所、航空站以及碼頭租借到，蘭嶼部分在蘭嶼2間7-11、開元漁港、蘭嶼鄉公所可借到，環保局與當地商家合作設置歸還箱，由專人每日收回清洗、消毒殺菌，讓環保杯可以持續循環使用，試辦活動結束後，環保局將檢討試辦內容，經過重新規劃後，將另行公布離島環保杯最新的活動內容，持續推廣垃圾減量、責任旅遊的理念，減少旅遊對環境產生的負面影響。