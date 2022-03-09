三八婦女節收到圍脖　療養院修女好開心

記者楊漢聲／台東報導

3月8日「婦女節」，有社區志工特地製作圍脖和送玫瑰花給「聖十字架療養院」的修女們。原先平淡素色的絲巾以可作為食用色素的胭脂樹果搓揉入色，收到鮮豔磚紅色的圍脖和社區民眾的熱情，修女們直呼「很漂亮」，但只能在院內欣賞。

修女們日常穿著的修女服配搭為素色系，對比色澤強烈的圍脖出外還是不適合，但仍然謝謝社區民眾的美意。聖十字架療養院長高德蘭表示，瞭解到胭脂樹果能成為天然手染材料覺得很有趣，看見果實也一度以為是紅毛丹果。最近溫度下降寒風吹襲，收到圍脖感覺來自社區的溫暖。池上青農魏瑞廷購買玫瑰花也逐一送給修女們，讓修女們度過開心的婦女節。

台東縣關山鎮豐泉社區發展協會上午由總幹事蘇桂仙帶領志工代表來到「聖十字架療養院」，蘇桂仙指出，想說近日來氣溫低加上有的修女年紀也大，社區志工想說趁婦女節來表達對修女付出的敬意與關懷。使用胭脂樹果實考慮其天然植物特性，若使用化學添加物擔心會造成人體皮膚有影響。

蘇桂仙說，將胭脂樹的果籽以手工方式搓揉出汁液再加水和定色劑，然後將素色絲巾混入其中至完全入色再風乾即可。在婦女節送上圍脖給療養院的修女。高德蘭非常謝謝社區平日都會肯定療養院的付出，也對魏瑞廷送花和每個月固定送好米同樣感謝。

▲青農魏瑞廷長期支持「聖十字架療養院」。（圖／記者楊漢聲翻攝）