台東縣推出二手物藏寶圖　等你來挖寶

▲台東縣推出二手物藏寶圖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民眾家中常出現有許多好東西用不上，放著佔空間，丟掉又覺得可惜的情況，如何讓不常用的二手物品，成為別人家的新歡呢？為推廣減廢循環利用觀念，台東縣環境保護局推出二手物資再利用地圖(https://reurl.cc/8W9E3y)以及環保署不用品再使用及維修站地圖(https://reurl.cc/3jk3mV)，供民眾捐贈二手物或挑選自己所需的物品，延續物品生命週期外，同時讓惜物的心持續傳遞下去。

台東縣政府表示，台東縣轄內有各類大大小小市集活動，其中二手物市集與二手物商家往往都是民眾挖寶的好所在，目前二手物商店共32家，其中以有提供二手書籍類的商店為最多，佔了30家，其他還有舊衣、玩具等，透過辦理二手物交流活動，不但使物品可以循環再利用，同時也減少垃圾產生、提高民眾環保意識及減少資源的浪費，讓物品的循環利用「快」一點，放慢步調享受物品為您帶來的「慢」生活，達到台東縣慢經濟、慢生活的生活理念。

環保局指出，二手物市集活動裡，最常出現的是生活用品，如鍋碗瓢盆、電器、書籍、衣物及各式各樣飾品。許多民眾家中有許多二手物丟了會覺得可惜，留著又不知道什麼時候會用到，因此環保局特別整理台東縣二手物資再利用地圖，以及環保署不用品再使用及維修站地圖，供民眾二手物品交換、捐贈、義賣管道及活動資訊！

資源循環、回收及源頭減量是面對垃圾處理重要的一環，不僅可減少廢棄物的產生也是延長資源物品的生命週期，大家需共同努力落實建構資源循環社會，希望民眾能物盡其用讓資源再利用，永續慢活台東。