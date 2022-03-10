【廣編】《御茶園》最強力作！冷山茶王、茶香馡紅上市

圖、文／御茶園提供

御茶園打造現萃口感，全新推出新創茶飲

為滿足台灣消費者在包裝茶飲口味上不斷地轉變、愛嚐鮮，《御茶園》推出全新的新創茶飲「冷山茶王」及「茶香馡紅」，要來翻轉消費者對包裝無糖茶的全新感受！並邀請金馬小生-劉冠廷擔任品牌代言人，邀請大家一同來嚐鮮體驗！

產品實力堅強，包裝顏值講究

新品台灣高山茶「冷山茶王」，是嚴選台灣三大高山茶區-阿里山、杉林溪、梨山茶葉，沏泡出高海拔茶獨有的冷冽茶香，喝得到高山茶香與甘甜。

而台灣新創紅茶「茶香馡紅」則添加世界知名錫蘭紅茶，帶有熟藏紅茶香氣，融合清新果韻，喝得到熟茶果韻與豐富層次！擁有無糖去冰更回甘的獨特魅力。

而從未見過包裝茶的「網美式包裝」，簡約當代的茶葉線條與繽紛多彩的氛圍，不僅吸睛也討人喜愛。今年御茶園新品可說是集內涵與顏值於一身，讓人忍不住一口接一口、停不下來！

品牌大使劉冠廷，完美詮釋御茶園

金馬常勝軍劉冠廷，其立體鮮明、實力自然派的演技近年來備受肯定，也因為他力求完美，演什麼像什麼，與《御茶園》追求創新、玩出不一樣新風味的精神不謀而合，正是劉冠廷為本次《御茶園》廣告代言人不二人選的原因。3月11日劉冠廷代言廣告將於各大平台首播，千萬別錯過「冠廷宇宙」的精湛演出與御茶園一起繃出的迷人風采。

3月11日全台通路嶄新登場，敬請期待

《御茶園》「冷山茶王」和「茶香馡紅」將於3月9日起全台各大通路嶄新上市，值得您親身體驗「無糖去冰更回甘」的玩味魅力！