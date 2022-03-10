陸全國政協13屆五次會議收5979件提案　經濟建設1911件最高

▲大陸全國政協13屆五次會議閉幕。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協13屆五次會議今（10）日閉幕，由主席汪洋進行閉幕發言，會中也通過常委會工作報告及政治決議等議程。據了解，本屆大陸全國政協會議共收到5979件提案，經審查後，共立案4979件，和經濟建設先關的提案有1911件，佔總提案數的38.4%為最高，其次則是政治建設方面的提案共499件。

▲大陸全國政協13屆五次會議閉幕後，委員紛紛離開人民大會堂。（圖／CFP）

數據顯示，這屆大陸全國政協會議共有5979件提案，立案4979件，併案35件，轉為意見和建議965件。立案的提案中，經濟建設方面提案1911件，佔38.4%；政治建設方面提案499件，佔10.0%；文化建設方面提案389件，佔7.8%；社會建設方面提案1543件，佔31.0%；生態文明建設方面提案613件，佔12.3%；其他方面提案24件，佔0.5%。

在兩會期間，大陸人大代表及政協委員分別會提出「議案」及「提案」，其中，人大代表提出的「議案」是指由法定機關和法定人員依法定程序提請大會或常委會會議進行審議，並要求人大會議討論、作出決定的議事原案。

至於政協委員的「提案」則是指參加政協的單位或委員個人向全體會議或常委會提出的建議或意見，經提案委員會審查立案，交付有關單位辦理。

