兩會召開期間…北京爆7例本土　「小米、字節跳動」員工確診

▲北京疫情升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎本土疫情升溫，呈多地散發狀態。近日大陸正在召開「全國兩會」北京市昨再爆新冠本土疫情，迄今已有7人確診。其中2名確診者分別為抖音（TikTok）母公司字節跳動與手機大廠小米的員工，公司總部已遭封控。北京官方已提醒民眾要留意，並呼籲近期不要出北京。

中共中央總書記、國家主席習近平上周六（5日）參加十三屆全國人大五次會議內蒙古代表團審議。他強調，要統籌抓好新型冠狀病毒疫情防控和經濟社會發展，落實好常態化疫情防控各項舉措，完善常態化防控和突發疫情應急處置機制，突出口岸地區疫情防控重點，守住不出現疫情規模性反彈的底線。

北京市8日疫情記者會通報，自7日至8日下午4時，北京新增7例本土確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。北京市疾控中心副主任龐星火指出，北京新增7例本土確診，其中海淀區3例，朝陽區4例。

據陸媒引述北京中村關科技園區7日的通知，中航廣場2號樓字節跳動公司一名28歲張姓男員工為確診病例，近1個月無外地旅居史和大型聚會活動。園區人員昨天已被要求只進不出，停止一切活動。

除了字節跳動總部受到衝擊，確診病例3的工作地點則是小米科技園。據小米內部通報，8日凌晨接獲疫情防疫中心通知，小米科技園F棟6層某員工核酸檢測陽性，現已隔離。小米科技園停止人員進出，停止一切活動。

目前正值大陸全國人大、全國政協「兩會」召開期間，北京再爆本土疫情已引發關注。官方要求，市民近期非必要不出京，將對確診病例立即展開流調，查清並公布病例活動軌跡，第一時間鎖定風險點位和人員，對密切接觸者進行集中醫學觀察，有時空軌跡交集人員居家觀察。