陸政協委員建議重視網路輿情風險　要抓住「輿情應對」黃金4小時

▲大陸政協委員建議相關部門重視網路輿情風險。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會舉行期間，不少委員及代表會提出對政策及社會相關的提案意見。擁有政協委員身份的江西新余市副市長陳文華便提出《關於高度重視網路群體極化下的輿情風險的建議》，包括「貨拉拉女孩跳車」等引起軒然大波的網路輿情事件，都有網路群體極化的影子，有引發道德風險、社會風險及政治風險疊加的危險。

▲大陸網路群體極化形成輿論屢屢演變為社會事件。（圖／視覺中國CFP）

為加強輿情風險預警，陳文華認為，要精準鎖定風險源，重點監測網路論壇、門戶網站、微博、短影音平台、半公開的微信群和QQ群等平台，盡早發現極化信息（資訊）源。此外，相關單位可以透過對信息的傳播數量（量度）、網民參與意見表達的集中度（強度）與傾向度（極度）三項指標，建立符合科學的風險預警指標。

對於處理網路輿情事件，陳文華建議，相關單位必須有隨事件演變動態調整的應急預案，處理網路群體極化事件上，必須與網路傳播「賽跑」，抓住輿情應對的「黃金4小時」，確定應對策略和方案。

陳文華強調，構建網路管控體系，進一步建立完善輿論綜合治理體系，合理控制網路論壇、微信群等虛擬社群的人數設定，「按聚集數量分類、分層、分流，對超過界限的，及時發出預警，採取果斷措施進行抑制，防止大規模的群體極化事件發生。同時，利用網路輿論損害他人生命財產安全、惡意損害黨和政府形象等行為者，要依法予以嚴懲，積極引導廣大網民主動踐行社會主義核心價值觀，在道德和法律的約束下發表言論，營造網路清朗空間。」