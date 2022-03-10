「叫聲淫蕩有女友feel」爆乳辣腿照攬客　老司機還沒做就被抓　

▲警方日前破壞色情場所，當場逮到男客、女服務生。（圖／翻攝自網路）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興分局網路巡邏，發現轄區某棟大樓內疑似暗藏春色，業者於網路上主打台籍美容師熱情服務，還描述小姐傾國傾城，「超亮車頭燈挑逗視覺感官」、「叫聲淫蕩，有女友feel」等語。警方為避免打草驚蛇，步行爬上11樓埋伏梯間，一舉破獲違法色情場所，當場逮2名女服務生、1名男客以及3名員工，訊後移送偵辦。

▲業者於網路PO文攬客，描述小姐身材、服務優質 。（圖／翻攝自網路）

疫情趨緩，情色業者蠢蠢欲動，新興分局接獲情報，前金區七賢二路某棟大樓有人從事違法色情交易，專案人員連日探訪蒐證後，向地院聲請搜索票，並掌握業者為了規避查緝，不僅以出租大樓做掩護，也透過監視器掌握出入大樓人員。

8日晚間9點，專案人員先是徒步爬上11樓，埋伏在樓梯間，見到一名男子準備進入房間後，便上前表明身分，現場有3名男員工，還有45歲高姓男客、47歲吳女、46歲黃女。另查扣當日營業所得新台幣3400元、監視器主機、鏡頭8支、店鋪帳冊、預約單等證物。

▲▼警方徒步爬11樓躲在梯間，等男客進入後便進入查緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，胡姓業者與林姓、趙姓男員工分別以1800至2600元不等金額，透過網路媒介小姐提供全套、半套性交易服務，每次抽成700。這家店在網路上打著「玻璃心會館」，今年1月剛開幕，約有6位小姐輪替上班，為了防疫還強調凡是入內都要打滿2劑疫苗，還得攜帶小黃卡證明。

警方表示，專案小組進到房間內，小姐正在休息準備，高姓男客坐在沙發上等服務，「但這次還沒開始就被抓」，經調查，高男是透過網路預約，早就是熟客。

▲業者描述女服務生身材是楊貴妃型，皮膚白皙笑容甜美。（圖／翻攝自網路）

實際搜尋業者於網路上發文，貼文內容描述小姐有楊貴妃型，皮膚白皙、長髮飄逸、顏值漂亮、笑容甜美可愛；還有高CP值選項， 「超亮車頭燈挑逗著你的視覺感官」；「八年級生新一代女神」，主打凱渥酒店模特兒，有著傾國傾城高顏值的臉蛋，168公分有著一雙修長美腿「雪白粉嫩肌膚，叫聲淫蕩好聽，互動良好，還有著女友feel的感覺，長腿控哥哥千萬不要錯過了。」

▲該家按摩會館有6名小姐輪替。（圖／翻攝自網路）

不過有警官私下說，「小姐和網路照片差很多，不知去哪裡抓的圖，完全不一樣！」警方訊後，2名女服務生與1名男客依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭裁處，負責人胡男與員工林男、趙男依刑法妨害風化罪現行案逮捕，訊後移請高雄地檢署接續偵辦。

▲▼警方訊後將業者、女服務生、男客移送法辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

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