俄軍未放棄包圍基輔！離市中心僅剩20km　伊爾平街頭驚現坦克車隊

▲俄軍狂轟基輔周邊城鎮，衛星照顯示伊爾平河上一座橋樑已被炸毀。（圖／路透）
記者葉睿涵／綜合報導
俄羅斯入侵烏克蘭至今已過2週，而俄軍目前也已推進至首都基輔的郊區，距離基輔市中心只剩20公里。儘管俄軍遲遲無法攻克基輔，但烏克蘭軍方最近指出，俄國「不會放棄」包圍基輔的計劃，而白俄羅斯也正在為俄軍提供燃料等物資，不過烏方會「緊握武器」，奮戰到最後一刻。
綜合英媒報導，烏克蘭軍方在當地10日凌晨12點發布公告表示，烏克蘭的「防禦部隊正在從各個方向擊退」俄羅斯的進攻。外媒9日拍到基輔最新畫面，顯示位於基輔郊區西北部的伊爾平小鎮（Irpin），目前有數輛坦克正停駐在平民居住的住宅區內，而坦克的兩側，還站著十多名士兵，不過外媒無法證實這些軍人是否為俄軍。
Russians are just 13 miles from centre of Kyiv— Chootchy Face (@chootchyface) March 9, 2022
The video, filmed this morning in the town of Irpin on the outskirts of the Ukrainian capital, shows several Russian tanks and over a dozen soldiers slowly trundling through a residential area. pic.twitter.com/iDX5oOGkDA
俄軍為了奪下基輔，在過去數日不斷對基輔周圍城鎮進行地毯式轟炸、刻意攻擊住宅區，導致現在的伊爾平早已千瘡百孔。這座城市目前已被斷水斷電，城內的橋樑、建築和道路幾乎全數被毀，處處佈滿大大小小的砲坑和焦黑的碎屑，而伊爾平的居民也正在出逃。
烏克蘭軍方在聲明中表示，俄軍在部分地區「已失去了作戰能力」，不過他們現在正打算引入後備力量，持續攻打烏克蘭，不過烏方也會「緊握武器」戰到最後，「入侵首都的侵略者將被焚燒」。烏克蘭同時也公開譴責白俄羅斯，聲稱該國為俄羅斯提供了燃料和潤滑油，並允許俄軍使用該國的鐵路和機場，不過俄羅斯和白俄羅斯尚未就烏克蘭的聲明發表公開評論。
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