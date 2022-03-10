開戰最慘時刻要來了！　他PO一圖網驚喊「俄軍GG」

記者邱晟軒／綜合報導

烏克蘭、俄羅斯戰事進入第15天，雙方持續膠著中。對此，氣象專家「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（10日）下午貼出一張氣象圖示警，未來72小時將是烏俄開戰以來最嚴寒時刻，最低溫可達零下20度，對戰場上交戰的士兵將會是一大考驗。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早前貼出衛星雲圖指出，極地渦漩橫掃，未來72小時將是烏俄開戰以來最嚴寒時刻，許多地方逼近-10度，尤其烏俄東北部接壤處更可達-20度，非常嚴峻的考驗。

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▲氣象專家曝烏俄最新衛星雲圖。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出烏俄天氣即將轉趨惡劣的消息後，立刻引起許多網友熱烈討論，「鋼鐵洪流要變鋼鐵冰棺材了」、「這下坦克大冰箱了」、「俄羅斯邊境的士兵GG了」、「希望凍死沒掩體可躲的俄國侵略者」、「希望這是老天幫烏克蘭」、「美國動用氣象武器了嗎？」。

不過也有網友感嘆，「一個人喊要戰爭，兩國人民都是最可憐無辜的」、「搞不好俄羅斯那64公里長的裝甲部隊就是在等這波寒流，把因暖化變爛泥的地面凍實以方便進攻，苦了烏克蘭人民」、「就讓老天爺出手，結束這場戰爭吧」、。

針對烏俄雙邊最新戰況，烏克蘭外長庫列巴將、俄羅斯外長拉夫羅夫、土耳其外長卡夫索格魯今台灣時間下午4時，將於土耳其展開三方會談，這是開戰以來，俄烏外長首度直接面對面接觸。