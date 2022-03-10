馬力波淪「萬人坑」煉獄！遺體塞滿22m壕溝　恐怖堆屍照曝

記者王佩翊／編譯

俄羅斯攻打烏克蘭已經超過2週，如今將戰火重心放在南部濱海大城馬力波，9日更傳出俄軍空襲當地的婦幼醫院，此舉也遭到烏克蘭總統澤倫斯基與聯合國秘書長古特瑞斯的抨擊。根據《美聯社》所拍攝的照片顯示，當地有大量遭戰火波及死亡的平民，然而由於無法處理屍體，因此當局只能將遺體裝進屍袋，丟棄在壕溝中，而萬人塚的畫面也讓人心酸不已。

▲由於砲火仍未停歇，當地人只能將死者的遺體放進萬人塚內。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭南部的馬力波因受到俄軍的猛烈砲擊，有許多無辜民眾遭到波及，不幸身亡，然而由於戰火仍然未停歇，當地人根本無法好好地掩埋死者，只能將罹難者的遺體一一用塑膠布包裹或是裝進屍袋內，再丟進挖出的壕溝。根據《美聯社》所拍攝的照片可以看到，身穿藍色工作服的工作人員們，一一扛起屍袋，並放進「萬人塚」內。

▲▼烏克蘭馬力波的罹難者遺體被丟進壕溝內。（圖／達志影像／美聯社）



馬力波連日遭到俄軍攻擊，同時被斷水斷電，根據CNN報導，當地至少已經有1300名平民慘死在俄軍的砲火之下。

馬力波副市長奧爾洛夫（Sergei Orlov）悲觀表示，「真的，我們已經無法計算死亡人數，實際數字可能是3到4倍之多。我們甚至無法統計街上有多少人死於空襲與砲火。」他直言，「我們無法知道有多少人死亡，因為無法收集全部的屍體，也沒辦法清點人數。」

為了處理大量的遺體，工人只能在當地挖了一條超過75英尺（約22.8公尺）的壕溝來埋葬殉職的烏軍士兵與罹難平民。

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