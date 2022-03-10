孕婦滿臉血倉皇逃生！俄軍空襲婦幼醫院　馬力波證實：3死17傷

記者王佩翊／編譯

烏克蘭南方城市馬力波一間婦幼醫院9日遭到俄軍轟炸，現場一片狼藉，不只建築物淪為瓦礫，醫療器材也瞬間被炸飛，當時住在院內的產婦、孕婦以及兒童有多人傷亡。烏克蘭總統澤倫斯基更在第一時間表示，有多人遭到活埋。而馬力波市議會稍早證實，目前已經確定有3人死於這場空襲，包含兒童，另外至少有17人受傷，包含醫師。

▲孕婦滿臉是血，倉皇逃出醫院。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，馬力波市議會10日證實，9日發生在當地的婦幼醫院爆炸案已經造成至少3人死亡、17人受傷。市議會表示，「截至今日，我們可以確定，在俄羅斯軍隊空襲馬力波婦幼醫院的這起恐怖爆炸案中，有17名傷者，其中有兒童、婦女以及醫生，另外有3人不幸罹難，包含1名兒童。據悉，傷亡人數恐將持續增加。」

▲▼醫院被炸成廢墟，孕婦被抬出。（圖／達志影像／美聯社）



法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal ）也為此譴責俄國。他表示，「我以法國政府的名義表示，俄羅斯對馬力波婦幼醫院實施的攻擊是不人道且懦弱的。將婦女、兒童以及醫護人員當作襲擊目標是完全不合理的。」而他同時也再度呼籲俄羅斯停火，並預測最嚴重的戰況可能還未發生。

從《美聯社》所拍攝的照片也可以看到，住在醫院內的孕婦在爆炸發生後，滿臉是血地倉皇逃生，還有孕婦無法行動，只能被他人用擔架抬出。

烏克蘭總統澤倫斯基曾在推特發文抨擊俄軍稱，「馬力波。俄羅斯軍隊襲擊了婦幼醫院。婦人、孩子們都被埋在廢墟之下。這是暴行！這個世界還要無視這樣的恐怖行為並且成為他們的幫兇多久？請立刻設立禁飛區！停止殺戮！你擁有力量，但你卻正在失去人性。」同時附上一則婦幼醫院遭空襲後的影片，只見醫院內滿目瘡痍，淪為廢墟。

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