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俄軍佔領車諾比13天　與「國際原子能總署」遠端資料傳輸中斷

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

中央社維也納8日綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭境內車諾比（Chernobyl）核電廠的資料傳輸已中斷，擔心廠內工作人員在俄羅斯人看守下的現況。

俄羅斯於2月24日開始攻擊烏克蘭，當天就占領了車諾比核電廠。這座現已關閉的核電廠於1986年發生反應爐破裂事故，歐洲各地都遭輻射汙染，一般認為是有史以來最嚴重的核災。

根據聲明，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）說，車諾比核電廠保護監控系統的遠端資料傳輸已中斷。

聲明表示：「本署正調查烏克蘭其他地點的保護監控系統狀況，很快會提供進一步資訊。」

法新社提到，自俄軍占領車諾比核電廠以來，有超過200名技術人員和守衛被困在廠內，已連續工作13天。IAEA引用烏克蘭核子監管機關的消息表示，對廠內工作人員來說，情況「愈來愈糟糕」。

位於禁區的車諾比核電廠雖不再運作，但仍有退役的反應爐和放射性廢棄物處理設施。

IAEA呼籲俄羅斯讓工作人員輪班，因為休息和定期輪班攸關核電廠安全。

由於遠端資料傳輸中斷，且烏克蘭監管機關只能透過電郵與車諾比核電廠聯繫，葛羅西再度提出他可以前往車諾比或其他地點，以取得各方對烏克蘭電廠「安全保障的承諾」。

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