神秘台灣阿北掏出「1萬美元」現鈔　交給烏克蘭人後消失人海中

▲一位烏克蘭人表示，在抗爭活動中，收到神秘台灣阿北捐贈的1萬美元現鈔。（圖／翻攝自／twitter@olekshyn，下同）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第14天，期間台灣政府也保障在台烏克蘭人向國際發聲的權利，多次舉行反戰示威活動表達訴求，也獲得許多台灣人的聲援與力挺，其中一位參與活動的韓裔烏克蘭人就在推特上表示，在活動時遇到一位神秘的「台灣阿北」，見到他就當場掏出一疊100美元現鈔，然後就消失在人海之中，不知去向，事後清點竟有1萬美元，讓他十分感動。

韓裔烏克蘭人申武松（Oleksandr Shyn）推特發文表示，日前他們正在俄羅斯駐台辦事處（莫斯科台北經濟文化協調委員會）進行抗議活動，一位友善的台灣阿北走進他們，給了他一疊100元美鈔，然後跑了，事後清點總共1萬美元，全部都捐給了支援烏克蘭的專戶，「謝謝台灣人民」。