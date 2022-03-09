　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

記者邱晟軒／綜合報導

烏克蘭、俄羅斯戰事持續膠著，俄國總統普丁的軍事行動不如預期。對此，精神科醫師潘建志分析長文俄軍的戰略後，搖頭痛批「根本腦殘決策」，還直言「普丁連基隆都打不下來！」

精神科醫師潘建志今在臉書發文表示，烏俄戰爭兩星期，透過社群媒體，是史上第一次網路直播的國家級戰爭。烏克蘭整體軍力輸一大截，但俄軍閃電戰失敗，只拿下南方的梅利托波爾和赫爾松兩個小城。潘建志同時附圖指出，看電視新聞時特好用，把烏克蘭大城市框起來並標示人口，星號表示比40萬人基隆大的城市，俄軍一個都攻不下來。

潘建志表示，希特勒當年打進法國，到占領巴黎只花一個月。同樣有制空權的普丁大軍，卻打的荒腔走板。60公里車隊塞在基輔北邊公路上一個星期，到底是三小？

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘建志認為，「普丁擅長獨裁統治，不擅長戰略」，裝甲運兵車坦克卡車會排成戰術上最不利的一列長龍，是因為離開公路就會陷在融雪後的泥地裏，開不出來，在這季節宣戰，根本腦殘決策。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲潘建志圖表分析俄軍戰略。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師）

潘建志指出，那條長龍，軍力不超過2萬人，想圍攻300萬人口的基輔，哪有可能，20萬軍力，分成四軸八股，要占領4,000萬人口決心抵抗的烏克蘭，太天真了。

潘建志直言，普丁坦克不敢進大城市，就在外圍用火炮飛彈攻擊住宅區，集束彈溫壓彈狂轟濫炸，希望打到烏克蘭人投降。但普丁使用越殘暴殺傷力越高的武器，烏克蘭人死傷越多，國仇家恨只會越深，你想成立傀儡政權來統治就越困難。

他說，普丁說要將烏克蘭去納粹化，都過80年了，真的體會過納粹恐怖的人已很少。現在對全世界而言，你才是魔頭，你才是獨裁侵略者，你才是納粹。赫爾松烏軍轉進跑掉後，俄軍進入，居民組織抗議隊伍拿國旗，向持槍俄軍示威抗議，大喊要他們滾出烏克蘭。我第一次看到占領區的人民這麼不怕死，比演電影還誇張。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

潘建志強調，普丁最害怕北約東擴。但俄羅斯打烏克蘭，反而成為北約東擴最佳理由，這仗一打，歐洲還沒加入北約的國家全都會搶著加入，連白俄羅斯，只要換上親歐的領導人也會加入。最後就剩俄羅斯一國，北約一國。成立北約，就是小國弱國抱團自保，就是要防止烏俄之戰發生啊。

潘建志在文末表示，如果大國欺負小國就一定贏的話，那地球現在只會有一個國家。曾經是世界上最遼闊的蒙古帝國，維持沒多久就崩潰了，而打出經典閃電戰的希特勒，占領巴黎後才囂張5年就掛掉，我念醫學院還要7年呢。
俄羅斯1、2、3劑覆蓋率都低於世界平均，「這麼糟的領導力，打什麼戰爭，打疫苗啦。」

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
朱芯儀「右乳需全部切除」　罹癌術前化療中
具俊曄「7000萬豪宅內裝曝光」　她見臥室驚呆了
裸照外流抓不到駭客！　謝忻曝心境
入夜「急墜10°C」！　冷高壓抵台時間曝
女半裸驚醒「身上有穢物」　看LINE裸照傳2男崩潰
UNIQLO驚傳試衣間產子！　陸長髮妹「手拎胎盤」血染滿地
同事上班嘿咻！他親睹「一高一矮猛晃」　尬做1舉動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

精神衛生法初審　政院版強制住院採「法官保留原則」

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

打疫苗領500元效應還沒來？第26期首日10.8萬人「預約率不到1成」

畢旅與校外教學解禁！北市即起開放國小與幼兒園辦理

男友們超常做！情侶「超甜1舉動」爆巨雷　妹子狂+1：我直接翻臉

擴徵2千新血！聯發科技祭「3C亮點」、「實習預聘率70%」攬才

入夜急墜10°C！1圖看懂「1周氣溫走勢」　鋒面＋冷高壓抵台時間曝

限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

「男友穿著我內衣」調情！網卻見「女友1舉動」怒了：好恐怖

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

孫拿2萬元供阿嬤去賣場爆買　隱瞞按摩椅價格下單：她喜歡

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

精神衛生法初審　政院版強制住院採「法官保留原則」

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

打疫苗領500元效應還沒來？第26期首日10.8萬人「預約率不到1成」

畢旅與校外教學解禁！北市即起開放國小與幼兒園辦理

男友們超常做！情侶「超甜1舉動」爆巨雷　妹子狂+1：我直接翻臉

擴徵2千新血！聯發科技祭「3C亮點」、「實習預聘率70%」攬才

入夜急墜10°C！1圖看懂「1周氣溫走勢」　鋒面＋冷高壓抵台時間曝

限量1.1萬份！買愛心T恤　王品送「聚北海道鍋物買1送1券」

「男友穿著我內衣」調情！網卻見「女友1舉動」怒了：好恐怖

新鋼、榮運等9檔個股　遭列當沖警示

他舌癌初期不敢治！醫驚「脖子全歪」：肺部塞滿腫瘤　不到1個月走了

神秘台灣阿北掏出「1萬美元」現鈔　交給烏克蘭人後消失人海中

花蓮「全台最早賞螢季」3／19登場　走進龍貓隧道看浪漫螢光

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

陸軍542旅軍卡擦撞BMW肇逃！女車主驚嚇報警　駕駛已到案

3年62人受傷！台東市更生路口科技執法　3／15新增2處啟用

謝佳見自認難搞「本性難移」　懂大S「閃婚原因」：是我也會

「20年沒換」有多難？　新北屋主平均持有「僅1X年」

餐點久等囉！貪吃汪「圍繞鐵軌」排隊拿點心　狗版迴轉壽司萌翻網

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

即／台南藥師足跡曝！　12天內9次World Gym新營店

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉讓網看傻　本人回應了

入夜急墜10°C！1圖看懂氣溫走勢

「7款LINE貼圖免費」有史努比、熊大兔兔

命理師預言汪小菲也快結婚：要謝謝大S

鄭文燦PO24年前名片　萬人看呆：只認出黨徽

台南+2！確診者固定復健造成院內感染

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

更多熱門

相關新聞

俄羅斯攻不下基輔　兩軍西北部持續交戰中

俄羅斯攻不下基輔　兩軍西北部持續交戰中

英國國防部最新消息指出，俄羅斯軍隊遲遲無法攻下烏克蘭首都基輔，兩軍正在基輔西北部持續戰鬥，而烏軍的防空系統也有突破，已成功擊落俄軍飛機。不過，烏克蘭北部蘇梅（Sumy）遭連夜空襲，已知造成至少22人死亡。

超大咖音樂家「俄大使館門口」獨自演奏！

超大咖音樂家「俄大使館門口」獨自演奏！

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！俄軍不動就要凍死

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！俄軍不動就要凍死

烏克蘭抗俄靠「自助人助」　蔡英文揭台灣捍衛主權安全唯一方式

烏克蘭抗俄靠「自助人助」　蔡英文揭台灣捍衛主權安全唯一方式

美停止進口俄能源　陸：制裁換不來和平

美停止進口俄能源　陸：制裁換不來和平

關鍵字：

烏克蘭美國俄羅斯普丁潘建志基隆戰爭戰略俄軍

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

謝和弦「不能輸大S」！

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

小嫻交往金剛1年多「再也受不了」！

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面