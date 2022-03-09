普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

記者邱晟軒／綜合報導

烏克蘭、俄羅斯戰事持續膠著，俄國總統普丁的軍事行動不如預期。對此，精神科醫師潘建志分析長文俄軍的戰略後，搖頭痛批「根本腦殘決策」，還直言「普丁連基隆都打不下來！」

精神科醫師潘建志今在臉書發文表示，烏俄戰爭兩星期，透過社群媒體，是史上第一次網路直播的國家級戰爭。烏克蘭整體軍力輸一大截，但俄軍閃電戰失敗，只拿下南方的梅利托波爾和赫爾松兩個小城。潘建志同時附圖指出，看電視新聞時特好用，把烏克蘭大城市框起來並標示人口，星號表示比40萬人基隆大的城市，俄軍一個都攻不下來。

潘建志表示，希特勒當年打進法國，到占領巴黎只花一個月。同樣有制空權的普丁大軍，卻打的荒腔走板。60公里車隊塞在基輔北邊公路上一個星期，到底是三小？

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潘建志認為，「普丁擅長獨裁統治，不擅長戰略」，裝甲運兵車坦克卡車會排成戰術上最不利的一列長龍，是因為離開公路就會陷在融雪後的泥地裏，開不出來，在這季節宣戰，根本腦殘決策。

▲潘建志圖表分析俄軍戰略。（圖／翻攝BillyPan 潘建志醫師）

潘建志指出，那條長龍，軍力不超過2萬人，想圍攻300萬人口的基輔，哪有可能，20萬軍力，分成四軸八股，要占領4,000萬人口決心抵抗的烏克蘭，太天真了。

潘建志直言，普丁坦克不敢進大城市，就在外圍用火炮飛彈攻擊住宅區，集束彈溫壓彈狂轟濫炸，希望打到烏克蘭人投降。但普丁使用越殘暴殺傷力越高的武器，烏克蘭人死傷越多，國仇家恨只會越深，你想成立傀儡政權來統治就越困難。

他說，普丁說要將烏克蘭去納粹化，都過80年了，真的體會過納粹恐怖的人已很少。現在對全世界而言，你才是魔頭，你才是獨裁侵略者，你才是納粹。赫爾松烏軍轉進跑掉後，俄軍進入，居民組織抗議隊伍拿國旗，向持槍俄軍示威抗議，大喊要他們滾出烏克蘭。我第一次看到占領區的人民這麼不怕死，比演電影還誇張。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

潘建志強調，普丁最害怕北約東擴。但俄羅斯打烏克蘭，反而成為北約東擴最佳理由，這仗一打，歐洲還沒加入北約的國家全都會搶著加入，連白俄羅斯，只要換上親歐的領導人也會加入。最後就剩俄羅斯一國，北約一國。成立北約，就是小國弱國抱團自保，就是要防止烏俄之戰發生啊。

潘建志在文末表示，如果大國欺負小國就一定贏的話，那地球現在只會有一個國家。曾經是世界上最遼闊的蒙古帝國，維持沒多久就崩潰了，而打出經典閃電戰的希特勒，占領巴黎後才囂張5年就掛掉，我念醫學院還要7年呢。

俄羅斯1、2、3劑覆蓋率都低於世界平均，「這麼糟的領導力，打什麼戰爭，打疫苗啦。」