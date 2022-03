俄羅斯攻不下基輔！兩軍西北部持續交戰中　蘇梅連夜遭空襲釀22死

▲烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)持續遭到空襲。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國國防部最新消息指出,俄羅斯軍隊遲遲無法攻下烏克蘭首都基輔,兩軍正在基輔西北部持續戰鬥,而烏軍的防空系統也有突破,已成功擊落俄軍飛機。不過,烏克蘭北部蘇梅(Sumy)遭連夜空襲,已知造成至少22人死亡。

根據《衛報》報導,英國國防部在Twitter上公布最新情報指出,烏俄兩軍仍在基輔西北部激烈戰鬥,但俄軍遲遲無法取得重大突破,「烏克蘭的防空系統似乎在對抗俄國現代化戰鬥機上,取得了很大的突破,很可能有機會阻止俄羅斯對空中的控制。」

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022



