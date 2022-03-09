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俄羅斯攻不下基輔！兩軍西北部持續交戰中　蘇梅連夜遭空襲釀22死

▲▼烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）持續遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國國防部最新消息指出，俄羅斯軍隊遲遲無法攻下烏克蘭首都基輔，兩軍正在基輔西北部持續戰鬥，而烏軍的防空系統也有突破，已成功擊落俄軍飛機。不過，烏克蘭北部蘇梅（Sumy）遭連夜空襲，已知造成至少22人死亡。

根據《衛報》報導，英國國防部在Twitter上公布最新情報指出，烏俄兩軍仍在基輔西北部激烈戰鬥，但俄軍遲遲無法取得重大突破，「烏克蘭的防空系統似乎在對抗俄國現代化戰鬥機上，取得了很大的突破，很可能有機會阻止俄羅斯對空中的控制。」

英國防部補充，目前第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅及濱亞速海（The Azov Sea）的馬立波市（Mariupol）仍持續被俄軍包圍攻擊。蘇梅地區長官Dmytro Zhyvytskyi也向BBC透露，俄羅斯連夜空襲該市東北部，造成至少22人死亡，其中包含3名孩童。

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