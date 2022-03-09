桃市圖3／12至4／23閱讀桃日子　四大主題熱鬧開講

▲桃市圖辦理閱讀桃日子四大主題熱鬧開講。（圖／桃市圖提供）



記者楊淑媛／桃園報導

春暖花開，正是閱讀好時節！桃園市立圖書館3月至4月推出「閱圖·漫讀桃日子」系列推廣活動，規劃系列閱讀活動：兒藝節、作家、生態營隊及嬰幼兒閱讀等4大主題，活動內容包含實體講座、營隊、體驗課程及線上直播等多元形式，邀請市民朋友一同漫遊桃園各區圖書館，作伙體驗閱讀的樂趣！

市立圖書館姚敦明館長9日表示，桃市圖一直致力提供市民多元閱讀服務，打造特色圖書館，提供與時並進的閱讀場域與服務。本系列活動規劃從兒童喜愛的「樂高」、「鋼彈」開始，搭配兒藝節及嬰幼兒閱讀推廣培養，進而延伸到日常的生態與生活觀念，希望讓更多市民朋友從小就開始落實閱讀於日常生活中。

「閱圖·漫讀桃日子」系列活動自今年3月12日開始至4月23日截止，共計10場活動。活動內容主軸結合兒童節，橫越多個年齡層，豐富多元，包含邀請到知名樂高創意玩家何昶毅、鋼彈收藏家高皓庭、暢銷新書《火來了！快跑》作家大師兄、《過度努力》作家周慕姿心理師、台灣生態教育推廣協會(eye上大自然)陳彥宇，以及兒童閱讀推廣專家葉嘉青、張淑瓊、爆米花親子樂團等堅強師資陣容輪番上陣，將帶給市民一系列精彩的閱讀饗宴。該系列活動皆在一個月前開放線上報名，歡迎民眾踴躍參與，名額有限，額滿為止！