是新穎數位設備或創新服務…　「我想像中的桃市圖新總館」徵文

▲桃市圖新總館將是全台面積最大、最漂亮的圖書館。（圖／桃市圖提供）



記者楊淑媛／桃園報導

再過8個月，桃園市立圖書館新總館即將於今年10月隆重開館；你想像中的新總館是什麼樣子？是創新服務？還是具新穎數位設備？市立圖書館廣邀民眾共同構思、激發想像，即日起至3月31日，歡迎市民朋友以「我想像中的桃市圖新總館」為題，撰寫400以上、1,000字以下文稿，經評審通過可獲禮券及數位閱讀序號，歡迎民眾踴躍投稿。

市立圖書館表示，徵文活動自即日起至3月31日下午5時止，參加資格為凡戶籍地、居住地或工作就學在桃園者（含本市新住民），共分2組，合計共50個名額，分別為12歲(含)以下10個名額、12歲以上40個名額。

徵文內容包括：希望圖書館提供甚麼樣的服務及活動、最滿意的圖書館服務、活動或政策，及根據過去使用圖書館的經驗，未來希望圖書館發展的方向等，希望滿足讀者的閱讀需求，並與讀者攜手共創圖書館的美好願景等。參加者只需填寫報名表及徵文內容以電子郵件方式寄至電子郵件信箱即完成參加活動。

市立圖書館姚敦明館長表示，新總館將會是全台面積最大也是最漂亮的圖書館，而圖書館將開放給民眾共享多元資源與服務，「推廣閱讀」更是圖書館基本的功能，所有歡迎市民朋友都來提出您的創意及想像，共同打造美好的市圖新總館。