國安疑慮、新聞佔比太多！NCC否決《中天亞洲台》落地台灣



▲中天電視新聞採訪車（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)9日否准中天電視申請新設《中天亞洲台》，否決主因是該頻道規劃新聞類內容佔比達58%，與營運計畫不符，且營運計畫書中規畫與大陸合作製作節目，經文化部回覆恐有違反《兩岸人民關條例》第33條之1第1項第1款規定之虞，事涉《衛星廣播電視法》第10條第1項第3款對國家安全有不利影響。

《中天亞洲台》目前已在海外播出，中天爭取在台落地播出，向NCC申請為境內頻道，案經一年多審議後於9日遭否決。



NCC發言人翁柏宗表示，營運計畫設定節目類型主要為綜藝節目、次要為新聞節目，但節目規劃卻是製播新聞報導佔29%、時事評論占29%，合計新聞類比例58%，與營運計畫不符。



▲《中天亞洲台》與大陸《東方衛視》合作的紀實節目〈雙城記〉。（圖／翻攝中天亞洲台FB）



NCC表示，《中天亞洲台》中規畫與大陸東方衛視、廈門衛視合作播出紀實節目，經函詢文化部回覆，恐有違反兩岸人民關條例第33條之1第1項第1款規定之虞，依《衛星廣播電視法》第10條第1項第3款，申請人之營運計畫有違反法律強制或禁止規定之虞或對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有不利影響。