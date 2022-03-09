　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯供應全歐40%能源！英美禁運俄石油...楊永明：制裁是雙面刃

▲▼美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭、天然氣。（圖／路透）

▲美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭、天然氣。（圖／路透）

記者周依儒／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責及制裁，全球多國政府、民間企業皆宣布對俄羅斯進行制裁，而美國總統拜登更在今（9）日上午宣布將禁止進口俄羅斯石油、煤炭。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，這些制裁能對俄羅斯起到怎樣的作用？他更直言，經濟制裁若無法及時看見成效，將會是把雙面刃，影響全球。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，30分鐘聽懂全球制裁俄羅斯現況！

普丁上月24日開攻烏克蘭，許多國家紛紛宣布擴大制裁俄羅斯，民間企業包括麥當勞、IKEA、Netflix、星巴克、迪士尼、TikTok等都宣布暫停對俄營運或關閉當地門市，共計約5532項制裁。而俄羅斯也不甘示弱，列出「不友善舉動國家、地區」，共計47國，包括美國、歐盟、英國、瑞士、加拿大、韓國、日本等等，其中也含台灣，等同是「反制裁」。

▲▼國際油價上漲、俄羅斯石油。（圖／達志影像／美聯社）

▲受俄烏戰爭影響，國際油價上漲。（圖／達志影像／美聯社）

楊永明表示，俄羅斯的主要產業為「能源、礦產、農業」，是全球第三大石油生產國，更負責供應全歐約40%的天然氣，甚至到今天為止，俄羅斯的天然氣仍持續透過北溪一號輸送給歐洲各國，因此歐洲雖然對俄羅斯擴大制裁，但可看出歐洲各國不敢貿然禁運俄羅斯天然氣、石油，且就算真的禁運，俄羅斯仍能將石油天然氣賣給中國、非洲、拉丁美洲等國，交易對象不會完全被阻斷。

▲中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

▲楊永明表示，就算俄羅斯不賣天然氣給歐洲，也可以賣給中國，圖為中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

楊永明也分析，目前各國對俄羅斯的制裁包含三層面「金融、貿易科技管制、個人」，貿易科技管制像是，美國禁止俄羅斯船隻進入美國港口、台灣台積電停止供應俄羅斯晶片、德國停止向俄羅斯進口鋼業所需材料礦產、南韓禁止向俄羅斯出口戰略物資等等；而個人層面則是西方國家宣布凍結普丁、俄羅斯總理、外交部長、國防部長等人在海外的個人資產，及歐美各國航空公司禁止俄國班機飛越他們的領空。

▲▼德國想將俄羅斯排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）。（圖／路透）

▲俄羅斯遭環球銀行金融電信協會（SWIFT）踢出。（圖／路透）

楊永明強調，其中最重要的就是「金融制裁」，包括凍結俄羅斯央行6000多億的外匯存底、停止俄羅斯所有有在紐約證交所、那斯達克上市的股票交易和引起全球關注的「俄羅斯被逐出SWIFT」。他表示，俄羅斯共有約300多家銀行加入SWIFT來跟國際交易，雖然消息一出盧布（俄羅斯貨幣）一下就貶了約30%，股市匯市慘遭血洗、停止交易；不過俄羅斯自2014年起就開始發展自己的交易系統「金融資訊傳輸系統（SPFS）」，更有少數國家已宣布將用自己本國貨幣和俄羅斯盧布直接交易，另外也不排除俄羅斯在和SWIFT脫鉤後，將自己的SPFS和中國的「人民幣跨境支付系統（CIPS）共用，照樣繼續和國際進行交易，因此很難預測這樣的經濟制裁究竟能達到多大的效果？

▲▼北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯身為全球能源大國，供應全歐40%的天然氣，圖為北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）

最後，楊永明也總結，以目前情況來看，顯然經濟制裁是有限度的，也是一把雙刃劍，如果沒辦法及時取得成效，那就勢必要進行長期全面的經濟制裁，而這些提出制裁的國家，也必須忍受制裁俄羅斯對自己本身經濟的影響，像是油價飆漲、國內通膨加劇等問題，且身為全球石油能源大國的俄羅斯，更可能影響到全球能源經濟發展，但如同拜登所說，「如果今天不向普丁對全球和平與穩定的攻擊做出回應，明天自由世界和美國人民將付出更大代價。」

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
Apple SpotifySoundOn KKBOXGoogleFirstory

ET快訊
快訊／染疫藥師去9次World Gym「病毒量高」！　急匡8
7款LINE貼圖免費下載！　有熊大兔兔、史努比
具俊曄閃婚大S來台登記　內政部「開專案協助」
陳時中「一年還掉353萬房貸」！　最新存款公布
快訊／台南大量足跡曝！　阿德包子、春水堂、World Gym
快訊／嘉市美女議員涉弊　檢調搜索約談
最硬教召第5天課程曝！　行軍7公里「戴防毒面具」
他13年前預言具俊曄「配對杉菜」　網爆雞皮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英美禁止進口俄石油！　全球油價大衝擊4個QA一次看懂　

終於開槍了！麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂　宣布在俄停售

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」...戰事才可能喊停

普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

俄前「最美檢察總長」赴前線送物資！　烏克蘭富商震怒懸賞抓人

烏克蘭人道走廊再開！拚12小時撤離平民　蘇米累計疏散5000人

南韓大選結果最快隔日出爐！　李在明、尹錫悅簡介政策一次看

俄羅斯供應全歐40%能源！英美禁運俄石油...楊永明：制裁是雙面刃

俄國入侵第14天「逾200萬人逃離烏克蘭」　9大重點事件一次看

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

俄前「最美檢察總長」赴前線送物資！　烏克蘭富商震怒懸賞抓人

烏克蘭人道走廊再開！拚12小時撤離平民　蘇米累計疏散5000人

南韓大選結果最快隔日出爐！　李在明、尹錫悅簡介政策一次看

俄羅斯供應全歐40%能源！英美禁運俄石油...楊永明：制裁是雙面刃

俄國入侵第14天「逾200萬人逃離烏克蘭」　9大重點事件一次看

男玩滑翔傘飛上天「繩索突斷」　5公尺空中重摔！驚悚影片曝光

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他逛超市嚇壞不敢買：越看越像

不斷更新／蘇梅人道走廊持續開通　國際原能總署沒收到車諾比數據

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

迷你版超療癒！「Pocky巧克力棒一卡通」賣場就有　全台限量600個

快訊／檢調搜索漏夜偵訊　台西鄉長林芬瑩夫婦疑涉貪遭聲押

「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

陳俊秀月薪衝破90萬中職野手最高！簽1年有原因想過FA可能性

納豆金鐘節目如期開播　製作人「隨時歡迎他回來」

33處「區間測速」恢復執法　立委打臉：無效！超速件數不減反增

iPhone 13 Pro「松嶺青」驚人工藝！光線下多變色澤　與夜幕綠差在這

俄前「最美檢察總長」赴前線送物資！　烏克蘭富商震怒懸賞抓人

埔里育樹季開跑　學校師生種蜜源植物、公所發苗木

烏克蘭人道走廊再開！拚12小時撤離平民　蘇米累計疏散5000人

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

澤倫斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

普丁把侵烏視為「輸不起的戰爭」

巨乳女黑手私照曝！　「狂露半球」引暴動

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」

普丁在「這情況下」恐動用核武

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

即／蘇梅人道走廊暢通　5千人逃離

蘋果發表會登場　庫克「1方法」暗挺烏克蘭！

俄中尉「護送烏女逃難」遭同袍射死

CNN：澤倫斯基的英雄主義正闖越西方紅線

英美禁俄石油　4個QA一次看懂　

更多熱門

相關新聞

俄國入侵第14天　9大重點一次看

俄國入侵第14天　9大重點一次看

俄羅斯入侵烏克蘭進入第14天，戰情陷入膠著。聯合國難民署表示，自從戰爭爆發以來，已經超過200萬人逃離烏克蘭。《衛報》整理出9大重點事件，包括俄羅斯面臨更多國際制裁，以及華府與北約盟友的最新動向等等。

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

肯德基母公司暫停投資俄　必勝客門市關閉

肯德基母公司暫停投資俄　必勝客門市關閉

普丁以為攻佔基輔2天就夠　計畫落空怒了

普丁以為攻佔基輔2天就夠　計畫落空怒了

6大壽險認列俄羅斯債減損金額　金管會估達100億

6大壽險認列俄羅斯債減損金額　金管會估達100億

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯美國北約楊永明wow世界熱鬧什麼烏俄烏俄戰爭俄烏戰爭普丁拜登石油天然氣

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

謝和弦「不能輸大S」！

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面