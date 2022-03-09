俄羅斯供應全歐40%能源！英美禁運俄石油...楊永明：制裁是雙面刃

▲美國總統拜登宣布，美國禁止進口俄羅斯石油、煤炭、天然氣。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責及制裁，全球多國政府、民間企業皆宣布對俄羅斯進行制裁，而美國總統拜登更在今（9）日上午宣布將禁止進口俄羅斯石油、煤炭。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，這些制裁能對俄羅斯起到怎樣的作用？他更直言，經濟制裁若無法及時看見成效，將會是把雙面刃，影響全球。

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普丁上月24日開攻烏克蘭，許多國家紛紛宣布擴大制裁俄羅斯，民間企業包括麥當勞、IKEA、Netflix、星巴克、迪士尼、TikTok等都宣布暫停對俄營運或關閉當地門市，共計約5532項制裁。而俄羅斯也不甘示弱，列出「不友善舉動國家、地區」，共計47國，包括美國、歐盟、英國、瑞士、加拿大、韓國、日本等等，其中也含台灣，等同是「反制裁」。

▲受俄烏戰爭影響，國際油價上漲。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明表示，俄羅斯的主要產業為「能源、礦產、農業」，是全球第三大石油生產國，更負責供應全歐約40%的天然氣，甚至到今天為止，俄羅斯的天然氣仍持續透過北溪一號輸送給歐洲各國，因此歐洲雖然對俄羅斯擴大制裁，但可看出歐洲各國不敢貿然禁運俄羅斯天然氣、石油，且就算真的禁運，俄羅斯仍能將石油天然氣賣給中國、非洲、拉丁美洲等國，交易對象不會完全被阻斷。

▲楊永明表示，就算俄羅斯不賣天然氣給歐洲，也可以賣給中國，圖為中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）



楊永明也分析，目前各國對俄羅斯的制裁包含三層面「金融、貿易科技管制、個人」，貿易科技管制像是，美國禁止俄羅斯船隻進入美國港口、台灣台積電停止供應俄羅斯晶片、德國停止向俄羅斯進口鋼業所需材料礦產、南韓禁止向俄羅斯出口戰略物資等等；而個人層面則是西方國家宣布凍結普丁、俄羅斯總理、外交部長、國防部長等人在海外的個人資產，及歐美各國航空公司禁止俄國班機飛越他們的領空。

▲俄羅斯遭環球銀行金融電信協會（SWIFT）踢出。（圖／路透）



楊永明強調，其中最重要的就是「金融制裁」，包括凍結俄羅斯央行6000多億的外匯存底、停止俄羅斯所有有在紐約證交所、那斯達克上市的股票交易和引起全球關注的「俄羅斯被逐出SWIFT」。他表示，俄羅斯共有約300多家銀行加入SWIFT來跟國際交易，雖然消息一出盧布（俄羅斯貨幣）一下就貶了約30%，股市匯市慘遭血洗、停止交易；不過俄羅斯自2014年起就開始發展自己的交易系統「金融資訊傳輸系統（SPFS）」，更有少數國家已宣布將用自己本國貨幣和俄羅斯盧布直接交易，另外也不排除俄羅斯在和SWIFT脫鉤後，將自己的SPFS和中國的「人民幣跨境支付系統（CIPS）共用，照樣繼續和國際進行交易，因此很難預測這樣的經濟制裁究竟能達到多大的效果？

▲俄羅斯身為全球能源大國，供應全歐40%的天然氣，圖為北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線。（圖／達志影像／美聯社）



最後，楊永明也總結，以目前情況來看，顯然經濟制裁是有限度的，也是一把雙刃劍，如果沒辦法及時取得成效，那就勢必要進行長期全面的經濟制裁，而這些提出制裁的國家，也必須忍受制裁俄羅斯對自己本身經濟的影響，像是油價飆漲、國內通膨加劇等問題，且身為全球石油能源大國的俄羅斯，更可能影響到全球能源經濟發展，但如同拜登所說，「如果今天不向普丁對全球和平與穩定的攻擊做出回應，明天自由世界和美國人民將付出更大代價。」

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