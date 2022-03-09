坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！基輔體感將破-20度　俄軍不動就要凍死

▲惡劣天氣恐成為俄軍作戰的一大困難。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯舉兵入侵烏克蘭已經2週，然而卻有一列綿延64公里長的俄軍車隊至今仍滯留於首都基輔之外。外界疑惑，俄軍不知是要更改戰術，還是因為後援補給出現問題。不論是何種原因，英國軍事專家則分析，坦克長期待在零度下的低溫，將等同於一個40噸重鐵打造的冷凍櫃，俄軍一旦沒有燃油又無法進攻，只剩棄車逃逸與在車內凍死2種選擇。

根據《每日郵報》報導，這列長約64公里的軍隊不只有坦克、裝甲車，還有拖曳火炮以及其他後勤的車輛，而他們1日就已經被衛星拍到停留在基輔外，然而隔了超過1週，卻依舊留在原地，可以說是「毫無進展」。而俄軍最初被發現滯留於此時，則被懷疑是因為烏軍超乎預期的強烈抵抗導致他們必須改變策略，同時也被爆，俄軍的後勤補給線出現問題，以至於他們無法繼續進攻。

▲▼ 俄軍坦克沒有燃油可以空轉引擎，嚴寒天氣下淪為冷凍庫。（圖／路透）

東歐近日受到冷峰影響，氣溫即將跌破攝氏負10度以下，由於還有強風，因此基輔與哈爾科夫等地的體感溫度只剩零下20度，惡劣的環境則勢必會影響到攻打的進度。

英國一名退役的陸軍少校普萊斯（Kevin Price）分析，由於這批被推上場的俄軍幾乎沒有打極地戰的經驗，根本沒有料想到，到了3月還會遇到如此低溫，再過一陣子溫度又會降低，屆時坦克將會淪為「40噸重鐵打造的冷凍櫃」。

▲俄軍車隊綿延64公里，但卻停留在基輔外超過1週。（圖／路透）

普萊斯直言，寒冬將會提高作戰難度，對俄軍的前線生活產生前所未有的艱困，而這完全足以將俄軍的士氣消磨殆盡。事實上，因為俄軍面臨缺乏燃油的問題，因此根本不可能在停滯狀況下，打開坦克引擎使其空轉，但是不空轉引擎，坦克內的溫度又會變成「冰箱」，使得他們只能棄車離開。

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