民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

▲民眾黨立委高虹安。（圖／民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

台中市興中街民宅6日下午發生嚴重火災，造成6人不幸罹難，另有7人分別身受輕重傷。台灣民眾黨立委高虹安9日表示，台灣老舊大樓、公寓大火事故頻傳，凸顯消訪設備不足、沒有設置管委會、違規對放雜物等問題，民眾黨團已陸續提出5項攸關消防的立法及修法主張，包括「消防設備人員法」、「消防設備士法」草案，以及《公寓大廈管理條例》、《消防法》、《建築法》部分條文修正草案。

民眾黨立委高虹安、賴香伶、台中市議員參選人許瑞宏、新竹市議員參選人葉國文、台北市議員參選人張志豪今天上午舉行記者會，呼籲消防修法刻不容緩，別讓悲劇再發生。

高虹安表示，台灣老舊大樓面臨非常多的問題，從林森錢櫃、高雄城中城、彰化喬友大樓到日前新竹孟竹國宅、台中興中街公寓大火，不僅造成人民生命與財產的損失，也耗費大量社會成本，問題往往來自老舊大樓消防設備不足與失效、結構外推、加蓋等違建，沒有或無法設置管委會、缺乏緊急災害事件的應變措施、違規推放雜物等等。

高虹安直言，民眾黨團前年已在立院提出消防法部分條文修正草案，課予消防主管機關更多監督建築物消防設備的權責，加重管理權人違規罰則，呼籲朝野各黨共同推動消防安全，不要「今天公祭、明天忘記」。

賴香伶指出，台中這場無情火並非列管複合式建物，台中消防局例行公安檢查均有合格，但公共空間的雜物及垃圾加速火勢，也阻斷逃生路線，主管機關如何杜絕民眾稽查過後再擺放雜物，是內政部責無旁貸的工作，建議成立線上舉報平台，讓民眾能自行通報，透過加強稽查才能杜絕憾事再發生。

賴香伶也表示，近日消防員教導防火逃生知識影片在網上流傳，內政部應加大宣傳，提升民眾對消防逃生的認知。此外，也應跨部會與教育部共同研議，從中小學教育做起，讓消防逃生知識成為民眾生活的一部分。