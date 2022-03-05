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年底選戰民眾黨屏東首波提名5名單出爐　2議員1代表1里長

▲現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

▲現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣民眾黨中央黨部公佈第三波提名名單，在屏東縣推出議員、市代、鎮代及里長參選人，包括尋求連任的現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗、屏東縣第一選區（屏東市）縣議員被提名人陳炫言、屏東縣第四選區（萬丹鄉、新園鄉、東港鎮）縣議員被提名人葉信興、屏東市北區市民代表被提名人郭泰安、屏東市公園里長被提名人蘇金秋，未來還有公佈第二波提名。

目前為台灣民眾黨在屏東縣現任公職人員的潮州鎮代林耀宗，具備物理治療師專業，積極為民眾服務，協助解決地方問題，並隨時提供社區醫療資訊，讓民眾獲得更好的服務，在年底選戰尋求鎮民代表連任，繼續為潮州鄉親服務。

在屏東市部分，縣議員推出具備駐外經驗的退役軍官陳炫言，他是國防大學理工學院軍事工程研究所、多明尼加共和國指揮參謀學院畢業，看見屏東青年低薪與就業問題嚴重，希望強化農漁產品供應鏈、興建社會住宅、活絡各社區活動中心功能，提供銀髮族多樣化活動並增設國、中小加強輔導據點，讓年輕人可以安心就業，安穩過日。

▲現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

▲現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

屏東市北區市民代表推出郭泰安，他目前從事生技業，過去曾從軍，保家衛國，也曾從事農業、養殖業，深知產業的問題，民眾的需求，未來將扮演好代議士的角色，監督市政，讓屏東市更好。

▲現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）

屏東市公園里長蘇金秋，她經營餐飲業，為人熱心，經常協助弱勢族群，近日大停電，更是義不容辭協助指揮交通，是個非常有服務熱忱的優質里長參選人。

屏東縣第四選區推出葉信興，他是台灣民眾黨屏東縣黨部副主委、蔡壁如立委東港服務處主任，除協助屏東縣黨部成立外，深耕地方多年的他，喊出不會只有選舉才出現，要當一位看得到，找得到，用得到的優質縣議員，共同創造屏東「興」時代。

▲現任潮州鎮第一選區鎮民代表被提名人林耀宗 。（圖／民眾黨屏東縣黨部提供，下同）
民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，民眾黨透過海選制度，經由嚴謹的審查過程，產生優質的參選人，更堅持「清廉勤政」精神，懇請屏東鄉親支持台灣民眾黨推出的人選，共同創造屏東新政治，讓屏東未來會更好。

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