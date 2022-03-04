民眾黨團要王美花下台　狂酸「就算吃雞排也要有電冰箱冰進來」

▲民眾黨立委賴香伶（左）、邱臣遠（右）。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

高雄興達電廠3日發生設備事故釀全台大停電，549萬用戶受影響，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭負責，經濟部長王美花則「自請處分」。對此，國民黨立院黨團4日突襲佔領立法院議場發言台，拿雞排要求王下台負責；台灣民眾黨立委賴香伶表示，王美花該知所進退，民眾黨團總召邱臣遠也狂酸王曾以雞排打賭一事說，「就算要吃雞排也要有電冰箱可以冰進來」。

賴香伶今天上午隔空向王美花喊話說，有些事情可以讓部下來扛責任，但是政策跟政治、整個螺絲鬆掉的是政務官必須承擔的，2017年經濟部前部長李世光因為815全台大跳電下台，「這次王部長妳要自請處分，我相信妳會知所進退」，下台之後也必須有更專業的團隊處理，這是行政院長蘇貞昌責無旁貸的地方。

邱臣遠則說，昨天全台大停電造成產業、民生、經濟損失超過上百億的價值，導致全國民怨高漲，要求蘇貞昌向國人公開道歉、針對這次事件必須嚴格查辦，且應說明王美花「自請處分」的層級到哪裡，政務官應不應該為自己的政治責任下台？

邱臣遠表示，蔡英文任內已經大跳電4次，每次都說供電無虞，不管今天是缺電還是供電系統的部分，對於一般民眾來說「電就是沒有辦法到我家」，遑論全國中小企業、大企業因為生產線停滯造成的損失。

邱臣遠說，行政院應該針對產業損失設立單一窗口，建立補償機制，包括這次受傷最重的鋼鐵、石化產業，因為這次是政府管理上的疏忽，「這就是你執政黨的失能！就是你執政黨的不負責任！」

邱臣遠要求，蘇貞昌下週應該率相關部會首長，到立法院針對「3月3日全台大停電台電疏失」進行專案報告，說明目前穩定供電專案小組失能的問題，還有相關能源政策、未來是否調漲電價等議題，「不能只用口號治國，只用愛發電，我們不想吃雞排（指王美花曾打賭若全台大停電就請雞排），就算要吃雞排也要有電冰箱可以冰進來」，痛批昨天大停電淪為國際笑話，讓民眾黨團覺得非常遺憾。