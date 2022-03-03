蔡英文剛保證「穩定供電」就停電　蔡壁如：口號治國「王美花下台」

▲立法院民眾黨團「全台停電 政府跳電，用電安全誰來顧」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（3日）上午9時7分，因興達電廠開關場事故，台灣各地出現大停電。台灣民眾黨立委蔡壁如上午舉行記者會猛轟，總統蔡英文前天才向工商團體保證穩定供電，結果一保證馬上大停電，「穩定供電」已經淪為口號治國，2017年經濟部前部長李世光為停電火速下台，現在經濟部長王美花是否該下台負責？

台灣民眾黨團「全台大停電，蔡英文總統口號治國」記者會，蔡壁如表示，今天本來要去北投開記者會，沒想到剛出門就停電了，只好改到黨團開。她諷刺說，蔡英文前天才與工商團體會面，保證穩定供電，結果一保證就馬上跳電，昨天發生竹科停電，今天發生多個縣市大停電，「蔡總統的穩定供電已經淪為口號治國」。

蔡壁如表示，每次大停電經濟部都要找專家小組寫檢討報告，但是問題解決了嗎？王美花今年1月3日接受廣播媒體專訪時，還隔空與鴻海集團創辦人台郭台銘打賭，若是2022年全台大停電要請雞排，「我們看今天我們可不可以吃到雞排？」2017年815大停電時，李世光辭去經濟部長職務，現在王美花是否該下台負責？

蔡壁如說，台灣平均每年停電上千次，設備、外力因素佔9成，而去年513、517停電後，經濟部成立「穩定供電專案小組」，追蹤列管36項改善事項，到現在都沒有跟社會公布進度。她指出，今天大停電之前，供電備轉容量率超過20％，前年行政院核定「智慧電網總體規劃方案」，要做全台電網更新系統、智慧電網、儲能系統，預計投入785億元，但是很不幸地，台電寧願捐8000萬元給高雄壽山動物園，卻不願意解決供電問題、儲能系統的問題，放任各地跳機、跳電連環爆。

台灣民眾黨立委賴香伶也說，原本今天上午蔡英文要與美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，但是卻因為停電而停止直播，「這其實是國際上的大事」，台灣的電力供應走到這樣的時段，一早大家都在工作、上班的時候發生全台跳電，至今原因不明，相信這次引發的恐慌，很多人都會做繪聲繪影的渲染，呼籲台電應該趕快找出原因。

賴香伶質疑，如果每次跳電都歸咎於基層、設備、歲修，請問王美花口口聲聲說台灣不會缺電，又如何解釋今天大跳電？這樣一個執政團隊的效能讓人捏把冷汗。