俄羅斯列不友善名單「影響有限」　吳釗燮：不會預期對台有任何動作

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭遭到國際嚴厲制裁，俄羅斯聯邦政府通過對俄國、俄國企業與公民採取「不友善舉動」的國家與地區名單，其中台灣也被列入。對此，外交部長吳釗燮8日表示，他們宣布這名單主要是經貿操作，但台灣與俄經貿往來非大宗，對台影響有限，且台灣在莫斯科的代表處並沒有受到任何影響，也不會預期俄羅斯政府會對我國代表處有任何動作。

根據塔斯社（TASS）報導，俄羅斯政府列出的「不友善國家與地區」名單包括美國、歐盟會員國、英國、日本、加拿大、挪威、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞、安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、聖馬利諾、北馬其頓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭及台灣。

行政院長蘇貞昌8日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。台灣民眾黨立委賴香伶質詢時詢問，俄羅斯將3、40個國家列為不友善國家，由於中俄之間有兄弟情誼或戰略上的問題，下一步會不會特別對台灣有更大的警示性作法。

吳釗燮回應，外交部都在了解當中，但是到目前為止，台灣跟其他國家在莫斯科的代表處或者大使館，並沒有受到任何影響，除了美國的副大使被驅逐出境之外，其他國家都沒有影響，「所以我們不預期俄羅斯的政府，會對我們的代表處有任何動作」。

吳釗燮說明，俄羅斯宣布我國為不友善國家，外交部最注重的是，會不會對經貿造成任何衝擊，他們宣布這些不友善的國家，是希望能夠用盧布做交易，可能會對台灣造成一些影響，但是我國跟俄羅斯之間的經貿關係並不是很大宗，「所以對我們的影響有限」。

吳釗燮也說，外交部都有在關注當中，除了在莫斯科的代表處之外，對方在台灣也有一個代表處，「在對等的狀況之下，我們都仔細觀察；俄羅斯是不是對我們的代表處有任何動作，我們都在防備當中」。

吳釗燮強調，外交最著重的就是對等，如果有任何動作，都希望能夠在對等的狀況之下，但是到目前為止，我國在俄羅斯的代表處都還能夠進行工作，例如撤僑工作主要就是由駐莫斯科代表處的同仁在處理，「到目前為止都非常成功，工作沒有受到影響」。