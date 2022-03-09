65歲長輩打疫苗　選新竹市可享500元禮券

▲新竹市長林智堅視察長輩打疫苗情形(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市府配合中央流行疫情指揮中心規劃，新竹市長林智堅表示，65歲以上長輩在3月10日至4月10日接種COVID-19疫苗，不限第幾劑，皆將發給「500元面額的7-11禮券」。考量長輩熟悉度，竹市三區衛生所將輪流開設專診（早上9點至11點），並可「隨到隨打」，東區衛生所每週一、四開設，北區衛生所每週二、五開設，香山衛生所每週一、三開設。竹市五大醫院、38家診所也配合禮券活動，長輩則事先以電話或COVID-19 公費疫苗預約平台預約，詳情可見新竹市防疫網（https://reurl.cc/2DezzO）。

林智堅說，竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達80.6%、74.9%，名列本台前三；65歲以上至74歲在籍長輩第一劑、第二劑涵蓋率分別為88.5%、85.4%，排名全台前五。感謝所有長輩擔任防疫模範生，共築防疫網，竹市依據中央規劃，65歲長輩在期間內接種疫苗，將可拿到「500元面額的7-11禮券」。

林智堅說，依據中央規劃，65歲長輩打疫苗享500元禮券活動自3月10日起至4月10日，為讓長輩更有效接種疫苗，三區衛生所自3月10日起，每週兩天開設早上9點至11點專診服務，供長輩「隨到隨打」，東區衛生所每週一、四；北區衛生所每週二、五；香山衛生所則是每週一、三。衛生所疫苗週一、週二為BNT；週三、週五為莫德納。

林智堅也提醒，竹市兩大疫苗站，體育館疫苗站（新竹市公園路295號）、中正市場疫苗站（新竹市中正路245號2樓）3月10日至3月18日持續營運，每週一至週四服務疫苗平台第25期、第26期民眾，期間也適用65歲長者「隨到隨打」並贈送500元禮券活動，歡迎長輩把握機會。

衛生局表示，接種COVID疫苗，除AZ第一劑與第二劑需滿8週之外，其他廠牌只要間隔滿4週就可以接種，因此長輩只要在3月13日前接種完第一劑，就可以在4月10日完成第二劑，一共可領取兩張「500元面額的7-11禮券」。同時也鼓勵75歲以上長者可以於三區衛生所提供疫苗施打時段，去接種免費23價肺炎疫苗接種，來提高自我的肺炎保護力。

衛生局提醒，家屬可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，協助陪同就近前往接種。疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適之疫苗接種。