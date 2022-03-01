今起室內外運動可脫口罩　林智堅邀民眾回歸運動行列

▲新竹市長林智堅邀民眾加入他的行列、一起動起來。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

中央流行疫情指揮中心宣布3月1日起適度放寬口罩、飲食、人流管制防疫措施，新竹市長林智堅今表示，室內外運動即日起免戴口罩，但民眾仍須落實實聯制、量體溫等，他說，運動免戴口罩是所有運動族的福音，適逢連日晴天，他也將把握機會，下班只要有時間就會到田徑場運動，邀民眾加入他的行列、一起動起來。

依據中央流行疫情指揮中心規範，即日起新增四大情況可免戴口罩，包含室內外運動時；室內外拍攝照片時；同住家人一同駕車；錄影、主持、致詞等談話或拍攝工作時。飲食也有三大解封，包含雙鐵開放飲食；各賣場提供試吃，但仍禁止邊走邊吃；宴席可逐桌敬茶敬酒。

衛生局提醒， 即日起室內外運動可免戴口罩，不過依據中央流行疫情指揮中心規範，「散步」則不屬運動，民眾無論於市區或河濱公園散步仍建議配戴口罩；「兒童玩溜滑梯等遊具」若為單獨遊戲或與同班同學等可確定對象一同遊戲，則可不戴口罩，但若為不特定對象在場就須戴口罩。

運動或遊戲期間若想在旁暫時休息，中央流行疫情指揮中心也建議，在不流汗或任何造成口罩潮濕狀況下，仍建議民眾戴好口罩。

衛生局補充，四大免戴口罩情況下，民眾仍須隨身攜帶口罩，若本身有症況或無法與不特定對象保持社交距離時，建議立即配戴口罩。

針對飲食解封，衛生局說明，即日起開放試吃、禁止邊走邊吃，民眾品嘗完試吃品後，須立刻配戴口罩；雙鐵同座為非同住家人或朋友也建議避免同時拉下口罩飲食。

新竹市政府說明，中央流行疫情指揮中心規範即日起營業場所、公共場域不另要求人流管制，竹市10處公有市場、假日市集、波光市集、賞蟹步道、漁港直銷中心即日起鬆綁人流管制，但仍須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備等，請民眾配合。此外，新竹市立動物園則考量維護旅客觀賞品質，仍有入園上限2000人之規定。