大新竹唯一兒童醫院進度達80%　預計今年啟用

▲林智堅今視察新竹馬偕兒童醫院。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

大新竹唯一兒童專門醫院，新竹市立馬偕兒童醫院目前工程進度已達80%，外觀首次亮相，紅磚直角建築搭配黃色橫樓，象徵「打開童書見諾亞方舟」。新竹市長林智堅今表示，新竹兒醫目前可見地下四層、地上十層雛形， 硬體設施預計4月完工，今年正式營運。屆時將提供24小時兒科醫師急診，並結合產科打造一條龍婦幼醫療，並分階段提供32科、總病床400床以上的專屬兒童的醫療服務，急重罕症病童在地就有醫療照護。

林智堅今在新竹馬偕翁順隆院長、三星營造董事長張登金、局長吳欣席陪同下視察新竹馬偕兒童醫院，該工程已完成約80%。三星營造介紹，新竹兒醫延用馬偕經典紅磚建築，藉此呼應周邊建功高中配色，兒醫建築採直角相交，宛如打開「童書」，搭配黃色橫樓，象徵「諾亞方舟」，期盼傳達希望等正向力量。

目前施工單位正在進行室內裝修及外圍景觀工程施作，二樓兒科門診空間，馬階特別與瑞信兒童基金會合作，將以四季為主題，讓兒童有趣味候診環境；五樓戶外露台設置景觀花園，內有小型遊戲區，提供住院病人有舒適休憩場所。

該院也整合周邊街角包含電線杆、學校指示牌等遷移，打造連結社區的友善開放空間，如老樹廣場、藝術綠地、伊甸花園等，與社區居民共享綠栽景觀。

林智堅表示，新竹是兒童城市，大新竹18歲以下的孩子有20萬人，新竹市9萬、竹縣11萬，在大新竹100萬人口裡佔比近五分之一，兒童醫療環境卻沒有跟上。 他上任後從兩方面著手， 第一，積極推動新建工程，從找土地、經費開始，第二，市府也積極協調新竹台大分院、新竹馬偕紀念醫院及新竹國泰綜合醫院提供固定駐診，持續提供每天凌晨0時至上午8時之小兒科夜間急診醫療服務。新竹台大分院新竹醫院、新竹馬偕紀念醫院提供365天全時段24小時小兒急診醫療服務。

林智堅說，新竹兒醫並有三大特色，包括強化母嬰醫療服務的整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，給予母嬰醫療「一條龍」服務，除設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧，生產後若遇新生兒有急重罕症，也設置嬰病兒特殊醫療照護中心提供醫療服務。

衛生局長吳欣席表示，新竹馬偕兒童醫院也取得門牌，將坐落於新竹市建功二路28號。新竹市馬偕兒童醫院未來營運規劃，第1階段提供26科醫療服務，第2階段提供32科，總量體為總病床400床以上。未來將提供孩子急重罕症完整醫療照護，包含專責治療的兒童癌症病房及骨髓移植中心等，家長不再需要帶著孩子奔波求診。

新竹市府表示，新竹市立馬偕兒童醫院以BOT方式與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人合作，並投入30億元，有地下四層、地上十層空間，提供總量400床以上，將造福竹竹苗30萬名兒童。