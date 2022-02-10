75歲以上長輩基礎劑涵蓋率　竹市全島第一

▲林智堅視察長輩疫苗接踵(資料照)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

根據衛生福利部最新COVID-19疫苗統計資料顯示，新竹市65歲以上在籍長輩第一、二劑疫苗涵蓋率都超過70%，追加劑涵蓋率也50%；其中，75歲以上長輩基礎劑接種率（一、二劑打完）更排名全島第一。新竹市長林智堅今呼籲，竹市六大疫苗站今（10日）打BNT、明（11日）打莫德納疫苗，市府也持續長輩疫苗三大貼心服務，包含疫苗計程車、復康巴士、到宅施打，請長輩和晚輩一起把握，完善疫苗接種，共築防護網。

衛福部資料顯示，竹市75歲以上在籍長輩第一、第二劑疫苗涵蓋率達81.4%、74.7%，名列本島第一。65歲以上至74歲在籍長輩第一劑、第二劑涵蓋率分別為88.4%、84.9%，排名全台第五、第四名。

林智堅表示，竹市65歲以上長輩涵蓋率極高，感謝所有長輩共同當防疫模範生，也感謝市府所有局處協助長輩接種疫苗，包含打造全區無障礙的疫苗站、主動造冊通知、三大貼心服務，降低長輩接種疫苗的不便。

林智堅說，COVID-19變種病毒Omicron傳染力極強，長輩屬感染後重症的高風險族群，他鼓勵長輩、晚輩儘快施打追加劑，共築防疫網。新竹市府也發放1.8萬名65歲以上長輩第三劑疫苗通知單，長輩可依通知單時間到站接種莫德納。若長輩通知單時間不符，明（11日）也可到竹市六大疫苗站隨到隨打莫德納疫苗。疫苗站詳情可見新竹市防疫資訊網查詢(https://www.2021.hccg.gov.tw/)。

另外，新竹市府也持續長輩專屬三大貼心服務，新竹市府說，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。另外，各疫苗站皆為「無障礙環境」，並有輪椅可供借用。

衛生局提醒，長輩前往接種追加劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」、「健保卡」、「身分證」，並先完成疫苗接種同意書，已加快接種效率。若長輩「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，請返回第二劑接種的醫療院所（疫苗站可現場補發）補發，再完成第三劑接種。