林淑芬提修法納「親職假」　小孩0到8歲可用、1小時有薪假也能請

▲「修法新增親職假，我要工作也要做爸媽」記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣2021年出生人數僅15.38萬人，創史上新低，人口負成長已成為國安危機。民進黨立委林淑芬、吳玉琴等人8日上午舉行記者會公布最新「新增親職假」相關修法草案，新增子女0到8歲期間可請親職假，且可依需求用「小時」或「日」請假，若是修法通過，將可改善現行家長只能利用特休、事假照顧孩子的狀況，讓家長們可提早接小孩，在小孩發燒、臨時停托時，也有更多時間陪伴孩子，同時改善女性勞動力參與率下降的狀況。

民進黨立委林淑芬、吳玉琴、洪申翰、范雲與托育政策催生聯盟，今天上午舉行「修法新增親職假，我要工作也要做爸媽」記者會，會中公布《性別工作平等法》、《就業保險法》部分條文修正草案，明定親職假使用期間延長至子女0到8歲期間，並依需求用「小時」或「日」請假，且「親職假」、「育嬰留職停薪」給假合併計算，共用6個月津貼給付。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀疾呼，應該學習瑞典等國家，提供「普及公共托育」與「0到8歲彈性好用的育嬰假」，讓女性在生育後保住工作，家長才能用雙薪養小孩，她也引述一名年輕女性說法說，「我覺得要兼顧工作與家庭確實是困難的，但能夠擁有不捨棄任一方面的權利，是應該被保障的」。

林淑芬表示，台灣人口負成長，幾乎是世界人口出生率最低的國家，儘管政府推出提高育兒津貼、調整家庭照顧假等措施，但只對短期催生有效，且家庭照顧假無薪是「看得到吃不到」，造成「自然的一胎化」，對父母來說，顧小孩又要兼顧工作真的會造成很大的體力透支，也不是每個月領5千元的育兒津貼就沒事，必須給予父母一個友善、彈性的制度。

林淑芬說明，此次修法將「親職假」和原本「育嬰留職停薪」給假合併計算，共用6個月津貼給付，且可用「小時」或「日」依照需求使用，不限於原本育嬰留職停薪的「月」為單位，因此給假總天數、薪資成本均沒改變，同時規定勞資必須共同事先約定排假，不是勞工想請就請，將可因應颱風天停課停班、家長會與班親會等校園活動、每天接送小孩的狀況。

范雲強調，勞動部應該痛下決心，好好推動「友善職場」，「如果不能因應、改革，難道要讓台灣生育率繼續下去，雙薪家庭只能繼續痛苦？」她表示，感謝托育政策催生聯盟根據瑞典經驗，提出托盟版本的修法主張，讓父母請假可以採雙軌制更有彈性。