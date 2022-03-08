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民進黨培養青年觀察國際情勢　舉行「國際知識賽」獎金2萬元

▲▼民進黨培養青年學子觀察國際情勢，舉辦國際知識賽，獎金達2萬元。（圖／民進黨提供）

▲民進黨培養青年學子觀察國際情勢，舉辦國際知識賽，獎金達2萬元。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨國際事務部及青年發展部今年四月即將舉辦「2022全國高中職國際知識競賽」，民進黨國際部也拍板獎金加碼，冠軍隊伍將獲得獎金新台幣二萬元。立委羅致政8日表示，民進黨盼培養青年學子觀察國際情勢的能力、拓展國際視野，帶著台灣走向世界。

民進黨國際事務部主任、立法委員羅致政表示，在國際局勢快速變化下，都可以看出台灣民眾非常關心國際事務，去年競賽也發現台灣各區域的年輕朋友都對國際知識相當了解，前四強分別是由北部和南部的學校奪得，第一名為成功高中，而民進黨盼培養青年學子觀察國際情勢的能力、拓展國際視野，帶著台灣走向世界。

▲▼民進黨培養青年學子觀察國際情勢，舉辦國際知識賽，獎金達2萬元。（圖／民進黨提供）

▲民進黨培養青年學子觀察國際情勢，舉辦國際知識賽，獎金達2萬元。（圖／民進黨提供）

民進黨發言人、國際事務部副主任謝佩芬表示，去年民進黨國際部首度舉辦高中職國際知識競賽報名熱烈，共吸引了全國60所高中職、138支隊伍、超過400位學生參加，決賽當天民進黨主席蔡英文總統更親自出席頒獎，鼓勵高中生持續關注時事、培養國際素養。

謝佩芬說，今年第二次舉辦此一競賽，民進黨國際部決定將獎金加碼，冠軍隊伍將獲得獎金新台幣二萬元，歡迎更多高中職同學來挑戰。

民進黨青年發展部主任蔡沐霖說，高中職國際知識競賽已從去年打出招牌，民進黨從中國部兵推營、青年部國務青、婦女部、客家部及原民部也都有辦理青年活動，多元均衡讓年輕朋友參與公共事務，高中生日後都是國家未來的棟樑，鼓勵大家多了解國際情勢及台灣的外交展望。

謝佩芬進一步表示，此次2022全國高中職國際知識競賽一隊3人，須有一位校內指導老師，同校不限報名隊伍數，4月中將於北、中、南、東各區舉行初賽筆試，並預計錄取各區前25%的參賽隊伍進入4月30日於台北舉行的最終決賽，決賽將採搶答制。

▼民進黨培養青年學子觀察國際情勢，舉辦國際知識賽，獎金達2萬元。（圖／民進黨提供）

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