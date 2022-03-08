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大陸 大陸焦點 特派現場

婚後5天驚見男友真面目！32歲人妻氣炸出家為尼　10年後要賠9000

▲▼尼姑,出家,出家為尼,寺廟 。（圖／視覺中國）

▲人妻婚後5天憤而出家為尼。（示意圖，非本文當事人／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名時年32歲的陳姓女子因丈夫婚前婚後「差太多」，在結婚後第五天離家出走，並在一家寺廟出家為尼。10年後，張姓丈夫收到了離婚材料，憤怒的他表示拒絕，「要拖她到老！」，最後獲賠2000元（人民幣，下同，約新台幣9000元）。

瑞金市人民法院城郊法庭近日審理了一起「特別」的離婚案件。陳姓女僧人為徹底皈依佛門，起訴解除與其丈夫張男的婚姻關係。

原來，時年32歲的陳女於2011年6月與認識6年的張男結婚，婚後發現對方整日遊手好閒、好吃懶做，與婚前的形象大相徑庭，雙方常日因瑣事爭吵，丈夫多次在爭吵時對她拳腳相加。結婚後第五天，陳女決定離家出走，並在外縣的一家寺廟出家為尼。

陳女2021年11月回到家鄉，向當地律師咨詢後，向瑞金法院提起離婚訴訟。瑞金法院受理該案後，發現張男之前的手機號碼為空號，承辦法官於是前往被告所在地的村民委員會，在村幹部的帶領下，找到了被告張男並向其送達訴訟材料。

張男收到離婚材料後十分震驚，面顯怒色，並向法官稱「堅決不離婚，要拖她到老！」開庭前夕，張男多次與承辦法官聯繫，表達其不同意離婚的意願，並認為妻子無故離家多年對其造成了傷害，對方沒有理由先提離婚，並稱將不配合法院的審判工作。

開庭當日，辦案團隊一早前往巡回審判地點，原、被告均按時到庭。在此前的調解基礎上，承辦法官在庭前對原、被告再次進行「背對背」調解。經法官開導，張男最終同意與陳女離婚，並獲得2000元補償金。

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