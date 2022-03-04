和3胞胎姊妹同時約會　男「分不出來女友長相」負責任全娶回家！

▲男子同時迎娶3胞胎姊妹。（圖／翻攝自YouTube／Afrimax English）

記者李振慧／綜合報導

剛果近來舉行了一場特別婚禮，只見一名男子竟然同時和3名女子結婚，而且新娘都長得一樣，原來新郎當初透過交友網站結識女友，沒想到對方其實是3胞胎，而且3姊妹都同時愛上了他，由於誰都不肯退讓，最後只好把3女一起娶回家。

當地電視台報導，來自南基伍省的32歲男子盧維佐(Luwizo)同時和3胞胎姊妹娜塔莎(Natasha)、娜塔莉( Natalie)和娜德格(Nadege)交往，並且在卡萊亥鎮(Kalehe)舉行婚禮，他表示，最先是在交友網站上結識娜塔莉，後來才結識另外2人。

盧維佐表示，他雖然深深愛上娜塔莉，可是當他遇見對方另外2名姊妹時卻完全分不出來，結果就在搞不清楚的情況下同時和3名女子談戀愛。3胞胎表示，「每當盧維佐來時，我們會輪流去見他，結果他都搞不清楚誰是誰，最後我們3人都愛上了他，他也愛上了我們，所以決定要一起嫁給他」。

3胞胎表示，當她們告訴盧維佐3姊妹要一起結婚時，對方雖然嚇了一大跳，最後仍決定負責全娶回家，「他嚇到差點暈倒，可是他也同時愛我們3個，雖然很多人覺得3女不可能共事一夫，但我們沒有問題，因為我們從小就什麼東西都會一起共享」。

婚禮當天盧維佐雖然十分開心，不過父母並不支持這段婚禮，所以最後沒有出席，家族成員中只有一個妹妹支持他，「你必須失去一些東西才能獲得其他東西，所以不管別人怎麼想，我很開心能和3胞胎結婚，我覺得愛不應該受到限制」。