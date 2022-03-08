聽到女生結過一次婚！具俊曄媽媽真實反應曝光「秒回2字」

▲具俊曄、大S突閃婚，網友紛紛不可置信。（圖／翻攝自Instagram／djkoo、大S）



網搜小組／劉維榛報導

南韓節目實境秀《戀愛的滋味》，透過相親找到摯愛，而大S新婚老公具俊曄也曾上過該節目，與女主角吳智慧相親約會，不料兩人第一次見面時，吳智慧就坦言「離過一次婚」。事後，具俊曄向媽媽告知此事，媽媽秒回兩字「什麼？」

節目中，長相甜美的吳智慧個性溫柔，是個麵包師傅，也開一間屬於自己的麵包店。但吳智慧與具俊曄首次相親時，吳智慧直率坦言「離過一次婚。」

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相親結束後，畫面轉到家裡，具俊曄面對媽媽關懷「一路還順利嗎？」具俊曄先是傻笑回應。母子倆坐下來後，媽媽一臉好奇又帶著笑意再問「怎麼樣了？」具俊曄先回應，「對方是烤麵包師傅，很可愛」，媽媽又問「年紀呢？」具俊曄說，「35歲左右，是個年輕的朋友，即使35歲也和我有很大的年齡差距。」

▲聽到相親對象離過婚，具俊曄媽媽真實反應曝光。（圖／翻攝戀愛的滋味）



具俊曄下秒欲言又止直呼「但是呢...」媽媽笑著又問「但是？」具俊曄狂抓頭，終於鼓起勇氣表示，「有件重要的事情...哦...說結過一次婚了。」當下媽媽收起笑容反問「什麼？矮唷...」具俊曄頻頻強調，「人好就行了！」

當場兩人氣氛尷尬，媽媽表示，「光人好就行了，哪有這麼好的事？」具俊曄則回「又不是現在馬上結婚」還不斷強調「人好就行了。」媽媽又反問，「看來你很欣賞她，一直說人好就好了」，具俊曄解釋「今天見第一面，第一印象特別好。」媽媽下秒又拋新話題「漂亮嗎？」

具俊曄趕緊拿著手機，媽媽一旁解釋「雖然不能以貌取人，但第一印象還是很重要。」看到吳智慧的照片後，媽媽頓時不語，才緩慢說道「長得還挺可愛的，我也不清楚了。」具俊曄鬆一口氣燦笑，內心的不安彷彿拋諸腦後。

具俊曄直言「長得很漂亮」，但鏡頭回到媽媽表情，她卻嘆氣「哎呦...不知道啊」，具俊曄又找了一張吳智慧的烹飪裝扮，媽媽看了幾秒後回應，「我不清楚，不知道是不是很上相」，母子倆再度陷入尷尬，所幸最後媽媽心意動搖了，直呼「做麵包這一點倒是挺適合的...因為你喜歡吃麵包啊。」聞言，具俊曄則笑倒在沙發上，慶幸媽媽肯給他台階平安下庄的機會。

事實上，具俊曄出道逾20年來，身邊其實一直沒有知心伴侶，緋聞除了大S、女星蔡妍以外，幾乎沒有對象，他曾在2008年的訪問裡提到，「我是在單親家庭下成長，對我來說傷害很大，大人不負責任的動作對小孩的影響很大，正是因為如此，我對於結婚的想法就更為慎重了，希望是一位可以跟我很契合，我也很契合對方的人，但現在還沒遇到。」他對婚姻有陰影，直到近期才找到靈魂伴侶，最終情定20年前戀人大S。

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