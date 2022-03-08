歷任都帥哥+4部夯劇女主　「大S的PR值？」網讚：離婚後變很正

▲大S曾有「美容大王」的美稱。（圖／翻攝自大S徐熙媛）

網搜小組／鄺郁庭報導

大S（徐熙媛）離婚3個月，8日宣布再婚，對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，消息一出，話題引發網上一陣熱論。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到大S曾是台劇熱門女主角人選，歷任男友都是帥哥，像是藍正龍、周渝民等人，這次離婚沒空窗太久又閃婚，不禁好奇問卦，「大S 的PR值是多少？」

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這位網友文中表示，「（大S）歷任交往過的都是帥哥，藍正龍、周渝民、汪小菲，大概都是男友的一時之選」，她出演偶像劇也是常常當女主角，「就連離婚都沒空窗太久，就有個韓國人娶她，這樣PR值是多少？」

話題一出引發熱論，許多人就直讚，「大S條件那麼好，現在年紀也不老，追的人肯定很多，不意外」、「明星40歲也是保養得很讚的」、「我覺得（PR值）挺高的耶」、「我可以，95。」

其中，有網友表示，「大S離婚後變很正」，對於這一點，小S日前就曾提及姊姊大S最近狀態很漂亮，就像回到17歲的模樣，尤其膚況讓她非常羨慕，就連老公許雅鈞也讚美，透露有次到大S家吃飯，看到大S很隨性地綁了馬尾從房間走出，皮膚狀態極好，好到像是有畫粉底。

據悉，大S曾先後與陳建州、藍正龍、周渝民、具俊曄交往過；2010年至2021年則與汪小菲有婚姻關係。另外，大S在2000年至2010年曾出演多部偶像劇女主角，包括2001年《流星花園Ⅰ》、2002年《流星花園Ⅱ》、2003年《倩女幽魂》、2004年《戰神》、2007年《轉角＊遇到愛》、2010年《泡沫之夏》。