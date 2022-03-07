歐美為「烏克蘭流亡政府」做準備！　鄉民揪1疑點喊怪：怎麼會？

▲俄軍入侵家園，烏克蘭人攜家帶眷逃亡。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

俄烏衝突已經超過1週，儘管雙方已經進入第二次談判，但距離戰爭的結束仍然看不到盡頭，有數名美國和歐洲官員表示，儘管最糟糕的情況還沒有發生，他們已經在制訂如何幫助烏克蘭流亡政府的計畫。消息曝光後，不少網友納悶，明明都在傳烏克蘭捷報、俄羅斯要破產，「怎麼現在變成要流亡政府了？」

根據美國《華盛頓郵報》報導，多名美國和歐洲官員表示，俄軍遲早會逆轉初期的頹勢，最終佔領烏克蘭首都基輔，儘管大家一直不願討論詳細內容，因為計畫前提是俄羅斯已達成軍事勝利，計畫的第一步是如何幫助烏克蘭建立和支持流亡政府，如此將會造成俄羅斯佔領者陷入游擊戰中。

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官員們指出，考量到俄羅斯可能佔領基輔，美國國務院、國防部等單位必須為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）政府被迫逃離基輔，甚至是逃離烏克蘭做好準備，「我們正在為每一種可能性，做出對應的應變計劃，包含澤倫斯基在波蘭建立流亡政府」。

消息在PTT上傳開，許多網友提到看台灣新聞烏克蘭戰事都很樂觀，「不是一直發烏克蘭捷報？」「烏克蘭不是大捷嗎？普丁瑟瑟發抖中啊」、「不是打進莫斯科了？」「不是吧，昨天還說俄羅斯在基輔的軍隊被反包圍，俄羅斯要破產了，後勤不行了」、「不是已經邁向勝利，準備反攻莫斯科了？」「看這麼多新聞，我一直以為烏克蘭要獲勝了」。

▼烏軍5日聲稱單日擊落俄9架戰機和直升機。（圖／翻攝自推特）