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台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

▲▼外交部捐贈烏克蘭救難物資記者會，記者會由外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌代表捐贈，波蘭駐台代表高則叡及烏克蘭在台僑民代表安多例接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部捐贈烏克蘭救難物資記者會，由外交部長吳釗燮、立法院副院長蔡其昌代表捐贈，波蘭駐台代表高則叡及烏克蘭在台僑民代表安多利接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對烏克蘭難民流離失所，外交部透過財團法人賑災基金會，設立烏克蘭捐款專戶，短短5天就累積超過3億元善款，外交部長吳釗燮7日宣布，提撥1億元給暫居波蘭的烏克蘭人。對此，藝人瑞莎的弟弟安多利出席記者會，代為接收台灣愛心，他表示，烏克蘭不會投降，很多民主國家支持，他們會奮戰到底。

經賑災基金會統計，專戶開設至3月7日，捐款已累積超過3億元。其中，實體帳戶統計超過新台幣1億8212萬元；另已有2萬2千5百人次透過線上支付平台捐助逾7541萬元。

對此，吳釗燮下午召開記者會，正式宣布啟動第一次提撥，捐贈新台幣1億元給暫居波蘭的烏克蘭人，會透過波蘭代表處，將善款支票直接捐贈給波蘭政府指定的專責單位，幫助在波蘭的烏克蘭朋友度過難關。

藝人瑞莎的弟弟安多利下午也一同出席記者會，代為接受來自台灣的愛心。他在致詞時表示，自己有很多朋友都在戰場上，為自由而戰，他感謝台灣人的幫助，台灣是自由的地方，跟烏克蘭都享有共同價值。

安多利表示，這次可以看到威權國家洗腦人民、攻擊平民，俄羅斯對烏克蘭進行大屠殺，但烏克蘭不會投降，烏克蘭有很多民主國家支持，會奮戰到底，俄羅斯到目前都還沒拿下大城市，感謝國際社會提供的幫助，但還是需要更多，包括政治、外交的幫助，以及各國對俄羅斯採取制裁行為。

安多利說，很多人說烏克蘭撐不到兩三天，但他們非常努力，相信可以撐更久，感謝世界的善心，感謝台灣，會繼續共享價值，繼續站在這裡。

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