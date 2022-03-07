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快訊／先捐一億！外交部宣布提撥部分捐款　援助暫居波蘭的烏克蘭人

▲▼外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

外交部透過財團法人賑災基金會2日開立烏克蘭捐款專戶，外交部長吳釗燮表示，將從已經募得的善款中，先做第一次提撥，捐贈新台幣一億元給暫居波蘭的烏克蘭人，會透過波蘭代表處，將善款支票直接捐贈給波蘭政府指定的專責單位，幫助在波蘭的烏克蘭朋友度過難關。

經賑災基金會統計，專戶開設至3月7日上午8時，捐款已累積2.6億元。其中實體帳戶統計超過新台幣1億8212萬元；另已有2萬2千5百人次透過線上支付平台捐助逾7541萬元，加總超過2.57億元。

外交部表示，為協助受戰火影響而逃到鄰國避難的烏克蘭百姓，即日起至本月18日止，每天上午10時至下午5時（包含週末）開放接受民間捐贈物資，募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。

在捐贈的物資、藥品項目方面，外交部列出清單，在物品類方面，包含：發熱衣（男女兒童不拘）、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

而藥品類，外交部指出，包括抗生素--Preparations in ampoules（以下部分藥品宜以安瓿填裝） 、Analgin、Dexalgin、Renalgan、Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、Magnesia、Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、Hlydrocortisone、Diphenhydramine等。

至於捐贈方式，只要在3月7日至18日、每天上午10點至下午5點，送至外交部西側門（台北市中正區凱達格蘭大道與公園路交叉路口），或郵寄至外交部（100台北市中正區凱達格蘭大道2號外交部秘書處），並註明「捐贈烏克蘭物資」即可。

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