不接受第三方干擾挑撥！　陸重申中俄全面戰略夥伴關係不斷前進

▲大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／新華社）

記者魏有德／粽合報導

烏俄衝突發生後，俄羅斯面對西方國家制裁，有部分國家也要求大陸加入制裁行動。對此，大陸國務委員、外交部長王毅今（7）日表示，中俄都是聯合國安理會常任理事國，是彼此最重要的緊密鄰邦和戰略夥伴，「中俄關係作為世界上最關鍵的雙邊關係之一，我們的合作不僅給兩國人民帶來利益和福祉，也有利於世界的和平、穩定與發展。」

▲大陸國務委員、外交部長王毅。（圖／記者任以芳）

王毅指出，去（2020）年為《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20週年，不久前，中俄共同發表《關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》，清晰無誤地向世界表明，我們共同反對重拾冷戰思維，反對挑動意識形態對抗，主張推進國際關係民主化，主張維護《聯合國憲章》宗旨和原則。

王毅強調，中俄關係具有獨立自主價值，建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥，「中俄關係發展有著清晰的歷史邏輯，雙方的合作前景十分廣闊，不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進。」

至於烏俄衝突對中歐關係帶來的影響，王毅表示，有些勢力並不願看到中歐關係穩定發展，編造中國威脅、炒作對華競爭、鼓吹制度性對手，甚至挑起制裁和對抗，「希望中歐雙方都對此予以高度警惕。」

王毅提到，中國的對歐政策保持穩定堅韌，不會因一時一事而改變，「希望歐洲能夠形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，共同反對製造新冷戰，共同維護和踐行真正的多邊主義。」