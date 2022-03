他目睹「飛彈飛過頭頂」恐怖瞬間！　烏克蘭機場遭狂轟全毀

▲ 烏克蘭西部一座民用機場遭到空襲。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭,雖反覆強調僅針對軍事設施,但烏國中西部最大城文尼察(Vinnytsia)一座民用機場卻被俄軍空襲炸毀。社群媒體上瘋傳的影片可見,民眾目睹俄軍飛彈「咻」一聲劃過上空,掉落在已經竄出濃煙的機場,開車行經附近公路的民眾也拍下震撼畫面。

Very clear video of a Kalibr Cruise Missile, suspected to be heading towards Vinnytsia Airport which was reportedly struck by several missiles in the last few hours. pic.twitter.com/zF719cKyh7

烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指控,俄軍6日飛彈狂轟之下,文尼察的民用機場全毀。當地Telegram頻道All Seeing Eye公開一段影片,拍攝地點在機場西南方3.2公里外的墓地,其中一名頭戴毛帽的民眾正望著前方不斷冒煙的機場,還可聽見一聲聲轟隆巨響,接著鏡頭向後一轉,一枚飛彈就從空中飛過,劃出一條弧線後掉落在冒煙的位置,伴隨著民眾驚恐的喊叫聲。CNN已經證實這段影片的真實性。

Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP