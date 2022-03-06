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教召怎麼抽　前職軍曝「4大恐怖真相」！點名5類人中籤率超低

▲首梯「史上最硬教召」5日入營。（圖／記者宋良義攝）

▲首梯「史上最硬教召」5日入營。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

「史上最硬教召」5日上路，召集令時間從原本5到7天延長至14天，全程合計訓練136小時，讓許多收到通知的教召員超崩潰，不過也有許多民眾相當好奇，教召名單就竟是如何抽選？對此，曾任軍中參一（文書兵，辦理人事業務）的直播主「工業凱Ｃ」就揭露關於教召的4大恐怖事實，引發關注。

「工業凱Ｃ」6日在臉書發文表示，許多人相當好奇教召「誰要去？抽到誰？怎麼抽？為什麼有些人連續好幾年年年報到，有些人一輩子也沒被抽到？」因此她決定已自己曾任國軍參一的經驗，分享4大恐怖事實：

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▲▼教召新制首梯報到。（圖／記者宋良義攝）

一、他們跟你說抽籤，你就是被抽到？

工業凱Ｃ透露，根本沒有所謂的電腦抽籤，「我們完全看誰順眼選誰，但因為被選來的人會很不爽，所以我們都推給電腦選的，以免被打。」

二、為什麼去年被選到的人今年還是很容易被選到？

工業凱Ｃ直言，因為他們都是拿去年學長的舊資料出來改，「如果可以沿用舊資料為什麼會想要自己重新做呢？所以我們通常就是把舊資料叫出來改個檔名然後把一些不能用的、期滿的刪除修改一下。」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲工業凱Ｃ坦言，許多參一會沿用舊資料。（示意圖／資料照，下同）

三、有哪些人不容易被選到？

1.住的太遠（幫國家省車馬費、也怕你遲到）。
2.身材體型特殊（管經理裝備的會不滿）
3.名字字太特殊大家不知道怎麼念（不知道怎麼打乾脆跳過）。
4.軍事專長是爽缺已經被志願役佔滿了的人。
5.前科犯（國軍並不會想要找自己麻煩）。

四、女生不會被教召？

工業凱Ｃ表明，依規定女生是要被教召，但是基於以上三點，應該不會有人想找自己的麻煩，「想像如果你們單位參一與找了一個女生教召員進來，其他人要特別安排她的起居、找合適的裝備。他不被白眼到死？」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

文章一曝光後，許多過來人紛紛留言，「真的，都教召一直重複的，真的超不公平」、「基本上我被教召過兩次從沒看過女生被教召，除非真的發生戰爭才有可能」、「佩服吐真言」。另外，也有其他曾任參一的網友表示，「參一+1，誰那麼無聊自己弄！當然是舊資料拿出來參考啊」、「專業！我也當過參一兼傳令」、「不能同意你再多了…前參一附和」。

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