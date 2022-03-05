14天「處處是戰場」！史上最精實教召部隊編成　400召員就地動員作戰

▲教召新制首批報到完成部隊編成典禮。（圖／軍聞社，下同）



記者陳家祥／台北報導

陸軍206旅步3營5日舉行「新制教育召集訓練」部隊編成典禮，正是被外界喻為「史上最硬」的教召。國防部下午表示，召員依時依令完成報到，展現「在鄉為良民，在營為良兵」的精神，迅速恢復後備軍人戰鬥技能，貫徹「就地動員，就地作戰」原則，有效提升後備部隊戰力。

召員上午完成報到後，搭乘中型戰術輪車前往各宿營地，並由各連連長宣布編成命令，為期14天的「新制教育召集訓練」正式展開。

步3營營長張裕勝中校表示，此次教育召集訓練貫徹「就地動員，就地作戰」原則，於該營守備地境展開，並以「保家、保鄉、保產」為目標，選員均以戶籍地後備官兵為主，秉持「自己國家自己救」的全民國防精神，實施5階段的教育召集訓練。

陸軍第六軍團表示，206旅為今年第一個驗證單位，依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導，全程採「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，結合作戰需求及戰術位置執行召訓任務，全面驗證後備部隊基幹編組、召訓能量、訓練整備、生活設施與裝備囤儲等要項，以建立未來接訓常數，做為後續政策研修及部隊訓練執行參據。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。