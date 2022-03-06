最硬教召神明前編成！報到率出爐　他可免召還是來14天原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

被喻為「史上最硬」教召、國軍首批新制14天教育召集訓練5日展開，共約400名召員報到，報到率高達98.9%。召員中士班長李俊虢因太太即將臨盆，雖得知可申請免召，但還是想來完成「我的義務」。

陸軍206旅步3營5日舉行「新制教育召集訓練」部隊編成典禮，在廟宇前列隊，由連長宣布編成命令。步3營營長張裕勝中校表示，此次教召貫徹「就地動員，就地作戰」原則，於該營守備地境展開，並以「保家、保鄉、保產」為目標，選員均以戶籍地後備官兵為主，秉持「自己國家自己救」的全民國防精神，實施5階段的教育召集訓練。

▲▼女子淚送男友去教召。（圖／記者宋良義攝）

陸軍第六軍團表示，206旅為今年第一個驗證單位，依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導，全程採「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，結合作戰需求及戰術位置執行召訓任務，全面驗證後備部隊基幹編組、召訓能量、訓練整備、生活設施與裝備囤儲等要項，以建立未來接訓常數，做為後續政策研修及部隊訓練執行參據。

參加教召的中士班長李俊虢，已婚、有1歲多的兒子，即將晉升「雙寶爸」。他說，當初接到教召令後，沒想到來得這麼快，最放不下的是這個月即將臨盆的孕妻，但與她溝通後，得到對方全力支持。他雖得知可申請免召，還是想來盡義務，「教召是每個男人都可能會遇到的，就跟當兵一樣，我只是做好自己的本分。」

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

▼中士班長李俊虢參加教召。（圖／軍聞社）

▲▼召員在廟宇前列隊，由連長宣布編成命令。（圖／軍聞社）