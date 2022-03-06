　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首梯教召僅1%召員未到！這時段內報到可補訓　再錯過將法辦

▲▼教召新制首批入伍。（圖／軍聞社）

▲教召新制首批入伍。（圖／軍聞社）

記者杜冠霖／綜合報導

被喻為「史上最硬」教召、國軍首批新制14天教育召集訓練5日展開，共約400名召員報到，報到率高達98.9%，僅1%召員未報到，根據國防部規定，無故逾期報到未達2日，須依教育召集訓練補訓相關規定實施補訓，若再錯過，將依涉嫌違反《妨害兵役罪》移送法辦。

根據國防部動員署後備指揮部規定，若符合兵役法第43條第二項規定之標準，可申請免召，包含：

一、患重大疾病、受傷無法行動以致未能3日內報到、法定傳染病未滿6個月或滿6個月未痊癒、經中央衛生主管機關列管隔離、檢疫、需自主健康管理者。

二、召集期間結婚登記，或預定宴客日期於召集期間或解召後7日內。配偶預產期於召集期間前後14日內、於召集期間分娩、流產未滿14日或預產期過仍未分娩、本人於召集期間妊娠、分娩未滿半年或流產未滿三個月。

三、養育未成年子女或親屬，且有下列情形

(一)無直系血親尊親屬及配偶，而有未成年子女或弟妹須本人獨自養育。
(二)養育未滿二歲子女或二名以上未滿七歲子女。
(三)養育三名以上子女，且其中一名以上未滿七歲。
(四)子女未滿四歲須本人哺（集）乳。

四、於召集期間內，須照顧患重大傷病之直系血親、配偶或三親等內之旁系血親。

五、直系血親、配偶、直系姻親或三親等內之旁系血親死亡，自死亡日起至出殯日止，正值召集期間。

六、中等以上學校在校學生，須檢附應召員學籍證明書、在學證明書或學生證影印本(經學校蓋章證明無訛)等足資證明學生身分之資料，國外學校學生須出具足資證明學生學籍之書面文件。

七、立法委員、直轄市、縣（市）議會議員及鄉（鎮、市）民代表會代表。

八、出國（境）日期正值召集期間。但公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集。

九、航行國外之船員，正在航行中，公告召集日程前已航行國外，確定無法於召集日前返國、已確定出航國外且航程日期正值召集期間。

十、有犯罪嫌疑在羈押中，或犯罪處徒刑在執行中，為召集期間因案羈押中或執行徒刑、拘役。

十一、遭遇天然災害、事故或不可抗力因素，致無法於接受召集日起三日內報到，或因而造成重大財產損失，正值重建期間。

十二、召員兄弟姊妹僅一人，同時接受召集，經擇一免除本次召集。或召員之兄弟姊妹中，已有半數以上應徵召在營或為各軍事學校在學之學生。

召員與配偶同時接受召集，經擇一免除本次召集、或配偶在營服役中。

十三、國家或私人機構舉辦之各種訓練或講習正值召集期間，未參加該訓練或講習，將影響其工作權益。

十四、參加專科以上學校招生考試、公務人員考試或專門職業及技術人員考試或教師甄試，其考試前十日至考試日期正值召集期間。

十五、擔任後備軍人輔導組織輔導幹部，須於召集期間執行召集事務。

十六、具原住民族身分，於召集期間適逢原住民族委員會公告之歲時祭儀放假日期，且擔任祭典工作人員。

十七、擔任高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）聘（任）期在三個月以上之代理教師。

十八、經常僱用員工數二十人以下之中小企業，有二人以上員工同時接受召集，有影響營運之虞，經擇定半數以下員工免除本次召集。

步3營營長張裕勝中校表示，此次教育召集訓練貫徹「就地動員，就地作戰」原則，於該營守備地境展開，並以「保家、保鄉、保產」為目標，選員均以戶籍地後備官兵為主，秉持「自己國家自己救」的全民國防精神，實施5階段的教育召集訓練。

陸軍第六軍團表示，206旅為今年第一個驗證單位，依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導，全程採「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，結合作戰需求及戰術位置執行召訓任務，全面驗證後備部隊基幹編組、召訓能量、訓練整備、生活設施與裝備囤儲等要項，以建立未來接訓常數，做為後續政策研修及部隊訓練執行參據。

根據國防部規畫，新制教召14天沒有休假，每天都有10小時的訓練課程，其中包含2小時的夜間訓練，全程合計訓練136小時，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營和夜間教練，夜間教練以編制武器為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2至4天，將行軍至少10公里以上。

►男性魅力激增的秘密在這裡！

ET快訊
今晚變天「長時間大雨要來了」！　1圖看各地降雨
10女上空陪酒畫面曝！　北市酒店好嗨還有半套服務
史上最硬14天教召！　第2天課程曝光
快訊／國軍裝甲車撞斷電桿！　網目睹傻眼：又要停電了
最美博士許藍方「高顏值親妹」曝光！　五官激似混血
俄軍天天炸！平民擠斷橋下躲空襲　逃亡畫面曝
小販收到「2張百鈔」哪張是假的？千人瘋猜　央行曝正解
高雄29歲女失戀縱火！　害73人倉皇逃命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劍指2024？柯文哲聯合競辦明開幕　侯友宜：盼全力以赴

首梯教召僅1%召員未到！這時段內報到可補訓　再錯過將法辦

教召第2天課程曝光！　訓練迫擊砲、機槍、65K2步槍、手槍操作

曹興誠點名洪秀柱、蘇起破壞台美關係　許智傑：小心間諜就在身邊

美日海空軍頻繁演訓！因應台海對中牽制　B-52、F35、F15全出動

北捷免費送200份早餐！時間、地點曝光　通勤族開心拿咖啡、包子

台灣比烏克蘭更具「武器彈藥優勢」　國防院：可建構三道防線

訪台賺大錢？侯漢廷斥蓬佩奧掮客　前外交官痛批：誤導視聽是何居心？

台南女公務員比六都最低！　陳以信：黃偉哲應增加市府女性首長人數

世界宗教博物館慶祝國際婦女節　2場沙龍式論壇拓展女力視野

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

吳慷仁認「基因裡有一點寶寶」　唐綺陽笑虧：邵雨薇妳還好嗎XD

網紅賣4000元二手精品福袋 民眾怒控「是假貨」他發聲回應了

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

在北市捷運站被台灣人問路　老外瞪大雙眼：為什麼是我？

男子逛水族館拉口罩吃檳榔　咬下檳榔頭丟進魚缸超沒品

劍指2024？柯文哲聯合競辦明開幕　侯友宜：盼全力以赴

首梯教召僅1%召員未到！這時段內報到可補訓　再錯過將法辦

教召第2天課程曝光！　訓練迫擊砲、機槍、65K2步槍、手槍操作

曹興誠點名洪秀柱、蘇起破壞台美關係　許智傑：小心間諜就在身邊

美日海空軍頻繁演訓！因應台海對中牽制　B-52、F35、F15全出動

北捷免費送200份早餐！時間、地點曝光　通勤族開心拿咖啡、包子

台灣比烏克蘭更具「武器彈藥優勢」　國防院：可建構三道防線

訪台賺大錢？侯漢廷斥蓬佩奧掮客　前外交官痛批：誤導視聽是何居心？

台南女公務員比六都最低！　陳以信：黃偉哲應增加市府女性首長人數

世界宗教博物館慶祝國際婦女節　2場沙龍式論壇拓展女力視野

俄羅斯談判態度「明顯變了」！　烏代表：制裁+頑強抗戰奏效

快訊／台南南區火燒車　消防人員射水搶救

ICU驚見「章魚觸手在爬」！病人、護理師全嚇歪　醫PO照真面目曝光

劍指2024？柯文哲聯合競辦明開幕　侯友宜：盼全力以赴

最便宜5G iPhone將登場　分析師曝這2點不同

網美拍起來！新北新開幕「紅磚古厝咖啡廳」　瀰漫純樸的悠閒氛圍

高中木聯／平鎮4連霸就差一步　冠軍戰先發投手3選1

今晚起全台有雨！北部小心「長時間大雨」　1圖看各地降雨趨勢

曾說不能養貓！爸爸蹲地看電腦「寶位留給牠」　網笑：身體很誠實

首梯教召僅1%召員未到！這時段內報到可補訓　再錯過將法辦

政治熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

教召第2天課程曝光！　訓練迫擊砲、機槍、65K2步槍操作

兒子被教召入伍戰訓14天　媽媽擔憂不捨

最硬教召「最高階」少校召員：總要有人上戰場

北捷免費送200份早餐　時間、地點曝光

台灣比烏克蘭更具「武器彈藥優勢」　國防院：可建構三道防線

史上最精實教召部隊編成！400教召員重返部隊

許歷農將軍104歲嵩壽　侯友宜暖壽祝福泰康寧

最硬教召今報到　召員不捨孕妻緊抱一歲兒：沒人照顧他們

林佳龍稱北市連敗綠營應反省　段宜康狠酸：只有他盡心又適合

訪台賺大錢？侯漢廷斥蓬佩奧掮客　前外交官痛批：誤導視聽是何居心？

美日海空軍頻繁演訓！因應台海對中牽制　B-52、F35、F15全出動

曹興誠點名洪秀柱蘇起　綠委：間諜在身邊

兄弟檔同入最硬教召！母霸氣不怕：這是義務跟責任

更多熱門

相關新聞

最硬教召報到率出爐　他可免召還是來14天原因曝

最硬教召報到率出爐　他可免召還是來14天原因曝

被喻為「史上最硬」教召、國軍首批新制14天教育召集訓練5日展開，共約400名召員報到，報到率高達98.9%。召員中士李俊虢因太太即將臨盆，雖得知可申請免召，但還是想來完成「我的義務」。

史上最精實教召部隊編成！400教召員重返部隊

史上最精實教召部隊編成！400教召員重返部隊

老闆被教召！店面拉紅布「1表情」笑歪路人

老闆被教召！店面拉紅布「1表情」笑歪路人

最硬教召今報到　召員不捨孕妻緊抱一歲兒：沒人照顧他們

最硬教召今報到　召員不捨孕妻緊抱一歲兒：沒人照顧他們

兄弟檔同入最硬教召！母霸氣不怕：這是義務跟責任

兄弟檔同入最硬教召！母霸氣不怕：這是義務跟責任

關鍵字：

教召國防部後勤指揮部

讀者迴響

熱門新聞

國道3號4車連環撞1死4傷！　現場人員驚曝慘況

俄羅斯宣布「嚴厲制裁英國」

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

快訊／普丁：西方國家制裁＝宣戰

烏克蘭談判成員驚傳被槍殺

國3追撞他返車拿手機　下秒慘遭2車撞飛亡

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

《食神》女星癌逝臨終前病況曝光

動力火車還沒唱完「超大咖天團」衝上台　尤秋興傻住

新生兒送婆家突長「黑豬毛」　人妻得知真相氣炸

BMW國道追撞貨車慘遭烈焰吞噬　駕駛救出送醫不治

台中男曬身分證、護照！申請到烏克蘭支援

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

28歲男神情古怪看泌尿科　醫追問得知驚人原因

擊落俄軍直升機！　烏軍公布影片

更多

最夯影音

更多
陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁

陪男友報到「史上最硬教召」　入營14天無休假...女友淚擁
外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

外傳澤倫斯基「落跑到波蘭」！　他自拍闢謠：愛慢跑但沒逃跑

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

馬送貨員淋雨半小時等不到人　怕包裹損壞...爬大門幫放進屋

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

報到最硬教召！女友淚灑營區　不捨道別遭網虧：是去打仗？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面