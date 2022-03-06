▲林口竹林山觀音寺捐3140萬救災器材，侯友宜：大幅提升救災能量。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升新北市的救災機能，林口區竹林山觀音寺今（6日）捐贈新北市政府消防局多功能滅火系統消防車及特殊災害搶救裝備，總市值達3140萬元，市長侯友宜出席代表受贈，感謝竹林山觀音寺慨舉，讓消防夥伴在前線時無後顧之憂，並給予市民最高的救災、救護服務品質。

侯友宜感謝竹林山觀音寺黃火旺董事長及董監事多年來熱衷公益活動、回饋地方，不僅提供急難救助金、學生獎助學金及發放寒冬物資，捐助善款及物資至「新北市好日子愛心大平台」慰問八仙塵爆、太魯閣號事故罹難家屬。

▲林口竹林山觀音寺捐2輛多功能滅火系統消防車。

為支持消防局守護民眾安全及提升救災能量，本次更大方捐贈2輛多功能滅火系統消防車、4台消防機器人及14組熱顯像儀，總價值達3140萬元，為有史以來單筆最大捐贈數額，將可大幅提升新北市的救災能量。侯友宜也提到，因為有這些器材，讓新北市的OHCA存活率逐年提升至10.8％，救援派遣時間只需20秒更是六都第一。

消防局長黃德清表示，本次捐贈的2輛消防車輛將配置於五泰林地區，消防機器人及熱顯像儀則配置於新北市火災高潛勢地區，能使出勤的消防同仁使用具高科技智能的車輛、裝備器材，從事高危險性救災工作，維護人民生命及財產安全，打造新北市成為安全宜居的城市。

▲林口竹林山觀音寺捐4台消防機器人及14組熱顯像儀。

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