▲瑞芳肥皂達人傳授寵物皂技術，新北動物之家替犬貓洗健康澡。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

瑞芳區民眾程遠萍日前向新北市政府動保處通報住家庭院周遭有很多流浪貓，希望協助進行TNVR絕育，控制流浪貓數量，瑞芳動物之家駐區獸醫到場輔導並架設誘貓籠，陸續將住家附近10隻流浪貓完成絕育，避免再繁殖下去，程小姐為了感謝動物之家協助，教導瑞芳動物之家動保員DIY製作寵物皂提供收容犬貓洗澡使用。動保處表示，實施TNVR不僅可以減少流浪貓，也是最有效降低人與動物間衝突方式。

手做講師程遠萍表示，平常教導學員製作手工皂，前一陣子因疫情關係課程暫停，她在家從窗戶向外看，看著流浪貓一家人很萌在庭院內吃著飼料玩耍，雖讓人有溫馨與幸福感，但也擔心流浪貓過度繁殖，會造成周圍居民困擾，於是找上瑞芳動物之家協助流浪犬貓免費絕育手術。

程遠萍每天主動巡廻住家附近，更媒介鄰居余淑霞加入TNVR行列，觀察流浪貓出沒情形，先後捕獲10隻流浪貓完成絕育手術，她感謝之餘，也發揮自己手工皂專業，教導動物之家王嚴緒獸醫及動保員製作天然植物寵物皂，提供瑞芳動物之家毛寶貝洗澡使用。

瑞芳動物之家近日用自己做的寵物手工皂幫動物洗澡，駐區獸醫王嚴緖表示，手做寵物皂成份含有苦楝油、椰子油、棕櫚油等，尤其苦楝油有防止昆蟲、蚊子叮咬效果，椰子油及棕櫚油不僅有潤滑增加保濕，亦有清汙功能，這些成分用在動物身上，也讓牠們舒服安心。

動保處長楊淑方表示，瑞芳動物之家執行TNVR絕育工作，感謝兩位熱心里民程遠萍、余淑霞加入里鄰TNVR誘捕工作，讓流浪貓數量得以控制，提升住家周遭環境生活品質外，還可降低動物數量過多衍生的疾病傳播風險。

新北市動物保護自治條例已經議會通過，楊淑方呼籲民眾，攜帶寵物出入公共場所應使用鍊繩、箱籠及防護措施，來管控寵物行動，避免疏縱行為，未來動保自治條例施行後，如未繫牽繩，依法將可裁處3000元至1萬5000元罰鍰，請民眾外出遛狗應繫上牽繩，以免觸法。

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