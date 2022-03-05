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萬金杜鵑「花聚落」年度花展　透過光影傾訴浪漫花語

▲萬金杜鵑「花聚落」年度花展 透過光影傾訴浪漫杜鵑花語。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑「花聚落」年度花展，透過光影傾訴浪漫花語。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2022萬金杜鵑年度花藝展在新北市萬里區瑪鋉運動公園由國際花藝設計師吳尚洋及新北女力花藝師吳姝嫻合力打造。除花藝、花海外，會場更有水滴燈、球燈及花裙燈串起整個瑪鋉溪畔，現場瀰漫濃濃浪漫氣氛，非常適合親子、情侶同遊拍照，民眾不妨趁著假日來趟萬里當個追花攝影高手吧。

萬金杜鵑「花聚落」開展後，吳尚洋老師使用萬金杜鵑花語打造而成「杜鵑餐桌」及7大聚落亮點十足，吸引許多追花者前往踩點拍攝。當夕陽西下時，花展會場水滴燈、球燈及花裙燈亮起，整個瑪鋉溪也跟著亮起，現場瀰漫濃濃浪漫氣氛，透過光影變化，映著夕陽餘暉漫步於杜鵑花海中，更適合來張網美照，留下美好賞花體驗。

▲萬金杜鵑「花聚落」年度花展 透過光影傾訴浪漫杜鵑花語。（圖／新北市農業局提供）

▲吳尚洋老師使用萬金杜鵑花語打造而成「杜鵑餐桌」及7大聚落亮點十足。

農業局指出，民眾可透過萬金杜鵑官網遊憩地圖，來趟好吃、好玩的賞花行程，而且本週還推出快閃限定活動，只要賞花民眾拍照上傳稼日蒔光FB指定貼文，就有機會獲得2022年度萬金杜鵑文青手工提袋的好康打卡禮，且本週末還有行動藝術、只屬於「女」花藝魔術等現場表演，邀請大家聚花、聚愛、聚春光。

此外，在花聚落展期間，民眾與花聚落展內任何萬金杜鵑主題拍照打卡（FB／IG）並公開貼文，再到聯名店家芋圓王（頂寮店）（萬里區頂社路67號）購買仙草芋圓奶凍，可折價20元（原價70元）；「室玉甜品」（金山區福德街8號）購買萬金杜鵑苔球並出示打卡照，折價100元（萬金杜鵑苔球市價400元），千萬別錯過。

農業局長李玟表示，「花聚落」展期至3月13日，假日現場還有午後活動，整體氣氛非常chill。民眾可沿著步道散步至觀光公園欣賞另一處花海，此外，沿途還有情人樹、造景小白船、景美橋下及鎷鋉溪畔互動式彩繪、金星星小花聚落、杜鵑小徑等打卡點，增加賞花的趣味性。更多詳細資訊請上「萬金杜鵑」品牌官網查詢。

▲萬金杜鵑「花聚落」年度花展 透過光影傾訴浪漫杜鵑花語。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑「花聚落」年度花展 透過光影傾訴浪漫杜鵑花語。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑「花聚落」年度花展 透過光影傾訴浪漫杜鵑花語。（圖／新北市農業局提供）

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