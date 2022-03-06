台中恐怖大火　目睹男子跳窗逃生「重摔車頂凹大洞」…民眾尖叫

▲台中中區住宅竄恐怖大火 目睹男子跳窗逃生重摔車頂凹大洞…民眾尖叫。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市中區興中街一棟集合住宅下4點30分左右傳出火警，有多名住戶分別受困在電梯、頂樓以及7樓。消防獲報後緊急前往搶救，大樓不斷冒出火光、濃煙沖天。有民眾拍下，3名住戶為了逃生，爬出大樓站在鐵窗上等待救援，消防隊員也不斷灑水幫忙降溫，但一名50歲袁姓男子受不了高溫，竟從6樓跳下，重摔在停路旁的白色轎車上，轎車車底凹一大洞，男子也頭部受傷送醫急救，現場民眾嚇得尖叫。

▲跳窗逃生的袁姓男子摔到車上，幸運撿回一命，送院治療中。（圖／記者白珈陽攝）



消防局表示，該棟建築物為地下1層、地上7樓大樓，另還有頂樓加蓋，據報現場3樓有煙冒出，有民眾受困，消防局派遣8單位消防車(含救護車)共22輛85人，前往現場搶救。

一名袁姓男子與47歲余姓女子、50歲陳姓男子爬出大樓，站在鐵窗上等待救援，但袁男疑似受不了高溫，不顧圍觀民眾阻止從六樓跳下，現場民眾全程目睹，嚇得尖叫不已。另外余女、陳男兩人在鐵窗外撐了1個多小時，約莫5點半被雲梯車救下。

台中市消防局獲報後緊急出動中區分隊、中港分隊、信義分隊、北屯分隊、大誠分隊以及第七大隊等分隊前往搶救，詳細情況與起火原因還要進一步釐清。